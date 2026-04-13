¿Qué sabemos de Astrid N, administradora de ‘La Tía Paty’ que tiene fotos con Mariana Rodríguez?

Astrid N, señalada como una de las administradoras de la cuenta La Tía Paty, habría tenido algunos encuentros en eventos con personalidades como la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García.

La página La Tía Paty es una red de presunta extorsión. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Astrid ‘N’ fue detenida el 26 de marzo de 2026 junto con César ‘N’, tras la ejecución de órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Las autoridades investigan su “posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como Tía Paty, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro”, según una ficha oficial.

Astrid “N”, supuesta administradora de la página de Instagram La Tía Paty de Monterrey, fue detenida por extorsionar a personas con información que difundían en la página. (Foto: Especial).

¿Quién es Astrid ‘N’, presunta dministradora de ‘La Tía Paty’?

De acuerdo con la columna La tía Paty: del chisme digital al crimen organizado, publicada por la periodista Lourdes Mendoza, Astrid N aparece en una fotografía al lado de Mariana Rodríguez, excandidata a la alcaldía de Monterrey y titular de la oficina Amar a Nuevo León.

La imagen fue tomada durante una rueda de prensa de la actriz Bárbara de Regil en Monterrey, en el marco de un evento de cardio. No se trataba de un evento abierto al público general, sino de un espacio con presencia de influencers y asistentes cercanos.

En la foto la etiquetaron con la cuenta @nutriologa.astrid, lo cual sugiere su profesión, pero su perfil de Instagram ya no está disponible. También aparecen otras influencers: Valeria Serna, Greta Munch; así como Marcela Giandusa (mánager y organizadora de eventos) e Ilse Guerra, promotora digital de Mariana.

De acuerdo con Mendoza, La Tía Paty promovía constantemente marcas vinculadas directamente a Mariana Rodríguez, incluyendo:

Mar Cosmetics

Xile Chile

Peach Agency

Ellaz

Mi Mercado

Mariana era “intocable” para la cuenta, asevera la columnista, mientras que acosó a Gaby Elizondo (exnovia de Samuel García) y a su pastelería Kuchen.

Además, la periodista destaca que también Marilyn ‘N’, relacionada con la red de La Tía Paty, tenía fotografías con Mariana Rodríguez en eventos de campaña.

Anteriormente, Mariana Rodríguez se deslindó del caso en redes sociales: “En mi campaña saludé a miles de personas, se nos hacían filas, todo mundo era bienvenido, pero eso no me hace responsable de las acciones de los demás (...) Yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo no tengo el tiempo ni la energía ni creo que les he demostrado que sea alguien así“.

Exabogado de Astrid N denuncia a su familia

En días pasados, el abogado José Ulises García renunció a la defensa de Astrid N y aseguró haber recibido amenazas.

El litigante afirmó a N+ que la familia de Astrid ‘N’ presuntamente le exigía actuar bajo ciertas condiciones y que, tras su salida, comenzó a recibir intimidaciones.

También señaló irregularidades en los pagos, indicando que solo recibió un vehículo como compensación, el cual posteriormente le fue reclamado.

¿Quién es César ‘N’, el otro presunto administrador de La Tía Paty?

César N, vinculado a proceso por extorsión, tenía presencia en distintos círculos sociales de Monterrey y contacto con personalidades como Adrián Marcelo, Mallory Caballero y Alethia Sada, según una investigación de El País.

Valeria Macías comentó a dicho medio que conoció a César N por amigos en común de la Universidad de Monterrey (UDEM): “Fue un chavo muy social, de hecho él era el que ponía casa para reuniones, se llevaba con muchísima gente de Monterrey, entonces claro que tenía información de todos”.

¿Cómo operaba la página de La Tía Paty?

El caso está vinculado con al menos nueve denuncias por presunta extorsión, cifra confirmada por la Fiscalía estatal, que además señaló que el proceso ya se encuentra judicializado, aunque continúan integrándose más carpetas de investigación.

La cuenta funcionaba inicialmente como un espacio de publicaciones virales sobre la vida social en Monterrey, pero con el tiempo derivó en prácticas más graves. Entre los señalamientos se incluyen:

Difusión de contenido sobre terceros sin consentimiento

Exigencia de pagos para eliminar publicaciones

Posible suplantación de identidad

Presuntos vínculos con esquemas de reclutamiento para servicios sexuales

Gestión de servicios sexuales a través de un canal de Telegram

En uno de los casos documentados, se menciona la exigencia de hasta 500 mil pesos para retirar contenido relacionado con un médico.

Testimonios recogidos en el caso indican que el mecanismo incluía dos etapas principales:

Difusión de contenido: publicación de rumores, datos personales o acusaciones contra personas, desde figuras públicas hasta ciudadanos comunes. Cobro por eliminación: solicitud de dinero a cambio de retirar las publicaciones o frenar campañas de desprestigio.

Una de las víctimas, Valeria Macías, relató a El País que al exigir la eliminación de contenido recibió como respuesta: “Está bien, voy a hacer un barquito de papel con tu denuncia”.

Otro testimonio, el de la abogada Perla Calvillo Cantú, señala a dicho medio que tras negarse a ciertas prácticas fue objeto de una campaña de difamación que afectó su vida personal y profesional.