‘GRWM para perder’… Mariana Rodríguez admite su derrota en Monterrey en video mientras se maquilla

Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, reconoció este lunes 3 de junio que los resultados no la favorecen tras la jornada electoral del 2 de junio, ya que el PREP le da ventaja a su rival Adrián de la Garza, candidato de la oposición y quien fuera aspirante a la Fiscalía de Nuevo León.

A través de sus historias de Instagram, la también esposa de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, admitió que las actas computadas del PREP, sistema que ha contabilizado poco más del 80 por ciento, no le dan la victoria, aunque, dijo, prefiere esperar a los resultados definitivos del próximo miércoles 5 de junio.

“Con los resultados que van ahorita, la capturas que va como el 80, 82 por ciento de actas capturadas, pues el resultado indica que no nos está favoreciendo la elección; sin embargo, habría que esperar a que se capturen todas las actas, esperar el miércoles el resultado definitivo”, expresó.

Mientras se maquillaba frente a sus seguidores en un Get Ready With Me (GRWM), la influencer agradeció a todos los habitantes de Monterrey por haber escuchado sus propuestas, además del apoyo que recibió durante la campaña y las elecciones 2024.

“Si así sigue la tendencia, yo no quiero dejar de agradecerle a todo Monterrey el haberme abierto las puertas de su casa, el haberme escuchado en las juntas vecinales, el haberme apoyado con ánimos toda esta campaña, gocé la campaña, aprendí muchísimo en la campaña”, finalizó en videos cortos en Instagram.

¿Cómo van los candidatos de Monterrey, según el PREP?

De acuerdo con las últimas actualizaciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato por el PAN-PRI-PRD, Adrián de la Garza, aventajaba por 8 puntos a Mariana Rodríguez hasta este lunes 3 de junio.

En total, De la Garza Santos sumaba el 38.74 del porcentaje mientras que Rodríguez Cantú, del partido Movimiento Ciudadano, obtuvo un total de 30.40 por ciento.

Este domingo 2 de junio, ambos candidatos habían anunciado en sus redes sociales que llevaban la delantera en los resultados, incluso Mariana Rodríguez aseguraba que iba adelante, pues reveló los resultados de su encuesta de salida, sin esperar a los resultados preliminares, el PREP.