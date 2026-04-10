‘Hizo el favor de bautizarme’: Pedro Weber, actor de ‘El privilegio de amar’, fue ahijado de Ávila Camacho

Paco Weber le pidió ayuda a Manuel Ávila Camacho luego de que su contrato en La Castañeda finalizó. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro)

Mucho antes de que el actor Pedro Weber fuera protagonista de proyectos como Pedro Navaja, Picardía mexicana y El privilegio de amar, obtuvo un trabajo en el Hospital Juárez gracias a una carta de Manuel Ávila Camacho.

La vida del actor y la del expresidente de México habían quedado unidas mucho tiempo atrás: Ávila Camacho y Ana Soledad Orozco fueron los padrinos de ‘Chatanuga’, apodo del actor, cuando era niño.

“Muchos quisieran haber tenido un padrino como el que yo tuve”, comentó Pedro Weber en una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa En compañía de…

¿Por qué el actor Pedro Weber fue ahijado de Ávila Camacho?

En la entrevista, el protagonista de Hasta que el dinero nos separe —telenovela en la que compartió créditos con Itatí Cantoral y Pedro Fernández— explicó que su familia era ‘acomodada’ y, aunque no detalló cómo, su padre conocía a Manuel Ávila Camacho.

La relación era tan cercana que, cuando nació Pedro Weber, le pidieron que se convirtiera en su padrino de bautizo, una petición que aceptó junto con Ana Soledad Orozco.

El actor Pedro Weber "Chatanuga" relató que en su bautizo estuvo el expresidente mexicano. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

“Don Manuel Ávila Camacho fue mi padrino de bautizo, con doña Ana Soledad Orozco Ávila Camacho. Ellos me hicieron el favor de bautizarme aquí en México”, compartió con Gustavo Adolfo Infante.

El actor también indicó que era consciente del privilegio de contar con el respaldo de un político como Ávila Camacho, quien fue presidente de México de 1940 a 1946.

“Tuve un padrino que muchos quisieran haber tenido”, comentó; sin embargo, acudió a él muchos años después, tras el fallecimiento de su padre y al quedarse sin trabajo.

¿Cómo Manuel Ávila Camacho ayudó al actor a encontrar trabajo?

Pedro Weber compartió que solo estudió el primer año de preparatoria, debido a que las matemáticas no eran su fuerte. Al dejar la escuela, comenzó a trabajar en el Manicomio General La Castañeda, donde su padre laboraba como economista.

Weber pasó por distintas áreas del hospital psiquiátrico; sin embargo, su contrato finalizó y tuvo que buscar un nuevo empleo. Fue entonces cuando acudió a visitar a Manuel Ávila Camacho.

Pedro Weber fue ahijado de Manuel Ávila Camacho. (Foto: Wiki Commons)

“Fuimos a ver a mi padrino en la avenida de Las Palmas y nos recibió”, comentó. El expresidente escuchó atentamente sus peticiones, ya que él deseaba trabajar para retomar sus estudios.

“Me acuerdo que llamó a la secretaria y entonces vino con una carta”, relató. Ávila Camacho le entregó el documento y le pidió que lo presentara a un médico, quien le otorgó un puesto en el Hospital Juárez.

Una vez con el nombramiento, acudió con el director del Hospital Juárez, quien le preguntó si estudiaba medicina o enfermería; sin embargo, él respondió que no tenía conocimientos en el área médica.

Al escuchar esto, el director llamó a su secretaria y le indicó que Weber solo acudiría a cobrar su salario: “Que venga cada 15 días a cobrar su cheque. No va a hacer nada (...) va a terminar su contrato como tal”, le dijo.

¿Por qué Pedro Weber se dedicó a la actuación?

Dado que no desempeñaba realmente funciones en el hospital, comenzó a buscar trabajo a través del periódico. Así encontró un empleo como vendedor de jugos vitaminados a domicilio.

Acudió a la entrevista como los demás aspirantes, donde lo atendió Ricardo Manzano, y comenzó con las ventas. Permaneció en este trabajo durante seis meses, hasta que en una ocasión fue a un bar con su jefe, donde vieron a Adalberto Martínez Chávez, ‘Resortes’.

Pedro pidió acercarse a saludarlo. En ese momento, Ricardo Manzano le comentó que no había problema y le dijo que ‘Resortes’ buscaba bailarines para su próxima producción; además, le compartió que su familia estaba ligada al espectáculo.

“Mi mamá es Carmen Manzano, mi tío es Miguel Manzano, Salvador Varela es mi primo”, recuerda que le dijo. A partir de ese momento, Ricardo lo invitó a participar en una puesta en escena en la Carpa Salón Obrero. Así inició su carrera artística.