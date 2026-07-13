Jalisco simulará bloqueos HOY: ¿Qué carreteras serán cerradas por el Ejército?

Esto sabemos sobre el operativo de seguridad que simula un bloqueo en carreteras de Jalisco.

El mediodía de este lunes se llevará a cabo un simulacro de seguridad para actuar en caso de bloqueos carreteros en los ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El ejercicio, dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad para evaluar su capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, es así que se contará con un amplio despliegue de elementos de las distintas corporaciones de seguridad y la participación de personal de Protección Civil.

Se emitieron mensajes a la ciudadanía a través de diferentes plataformas para evitar la propagación de información falsa, pues habrá un despliegue importante de patrullas, ambulancias, bomberos, personal operativo y vehículos del Ejército. Se informó que tendrán sus códigos luminosos encendidos como parte del realismo del entrenamiento.

Es así que las autoridades prevén retrasos viales, tránsito lento de vehículos particulares, y posibles desvíos momentáneos en las zonas aledañas al simulacro de seguridad, donde participarán elementos policiales y de cuerpos de auxilio de los tres órdenes de gobierno

Los ejercicios se verificarán a partir de las 13 horas en las carreteras que llevan a Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Puerto Vallarta, y Colima, donde se estarán movilizando unidades de emergencia de todo tipo con sus códigos sonoros encendidos.

“Este ejercicio tiene fines preventivos y de coordinación entre autoridades, por lo que no representa ningún riesgo para la población. Te invitamos a mantener la calma, informarte únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada”, destaca la comunicación del Gobierno Municipal de Guadalajara.

¿Qué es un narcobloqueo y por qué habrá simulacro en Jalisco?

Los narcobloqueos y la quema de vehículos que se han registrado Jalisco son reacciones violentas a las que recurren los miembros de grupos criminales para frenar operativos federales y de corporaciones de seguridad en general.

El evento más reciente de esta índole en la entidad ocurrió en febrero de 2026, cuando fue abatido Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, y se extendió a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y otros municipios.

En este tipo de incidentes, sujetos bloquean los pasos carreteros de una zona específica para impedir el paso hacia un punto fijo con autos incendiados, entorpeciendo así operativos de seguridad.