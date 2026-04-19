Buscan a policías que ayudaron al CJNG con narcobloqueos por el ‘Mencho’: Los liberaron por error

Once policías que participaron en los narcobloqueos de la muerte del Mencho, son buscados por las autoridades en Michoacán. El mes pasado fueron liberados por un juez (Foto : JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN / CUARTOSCURO)

Once policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, se encuentran prófugos de la justicia. Los elementos participaron en los bloqueos carreteros y quemas de vehículos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Los uniformados presuntamente apoyaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes realizaron actos violentos en 20 estados del país, incluido Michoacán.

El pasado 24 de febrero, los policías fueron detenidos, pero un juez los dejó en libertad. El pasado 18 de abril,la fiscalía logró que se revocara esa determinación.

Los policías se encuentran prófugos de la justicia pero son buscados por la policía investigadora para llevarlos a los tribunales.

Recientemente, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla declaró que en otras regiones también son investigados policías por su posible relación con el crimen.

¿Quiénes son los policías buscados por sus vínculos con el CJNG?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que entre los policías de Ecuandureo detenidos se encuentra el director de Seguridad Pública Municipal.

Los uniformados fueron capturados durante recorridos implementados en la región Zamora, la Guardia Civil detectó a elementos que circulaban en dos patrullas municipales.

Los tripulantes iban encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran, por lo que se les realizó una inspección en la que les localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

Quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas conforme marca la ley.

La SSP puntualizó que “desde la dependencia se mantienen acciones permanentes que permiten garantizar la seguridad en la región y en todo el estado”.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad señaló que fortaleció la presencia operativa de la Guardia Civil en las 13 regiones del estado.

Este despliegue operativo, mantiene especial énfasis en las regiones de Tierra Caliente, Sierra Costa, Jiquilpan y La Piedad.

En estas zonas se opera bajo un esquema coordinado con fuerzas federales y autoridades municipales, puntualizó la dependencia estatal.