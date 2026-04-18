Detienen a hijo de ‘El Abuelo’ Farías, líder de Cárteles Unidos, durante megaoperativo en Tierra Caliente

Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, exautodefensa de Tepalcatepec, es identificado como el líder de los Cárteles Unidos.

Este sábado fue detenido Víctor ‘N’, hijo de Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, líder de los Cárteles Unidos y uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, durante un megaoperativo de seguridad en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

Personal desplegado en La Estanzuela, de Tepalcatepec, detuvo al sospechoso de 35 años, quien fue sorprendido portando dos fusiles semiautomáticos, cuatro armas cortas calibre 9 milímetros y 25 cargadores.

Además, los reportes policiales advierten que estaba en posesión de dos chalecos antibalas, tres placas antibalas, 39 mil pesos en efectivo y un pasaporte a nombre de otra persona.

Según la agencia Quadratín, en el operativo participaron cientos de elementos del Ejército mexicano, la Marina, fuerzas federales y corporaciones estatales, quienes se desplegaron con sobrevuelos constantes y convoyes en carreteras.

De acuerdo con versiones no oficiales, el principal objetivo de esta operación era la detención de Juan José Farías Álvarez, ‘El Abuelo’, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un personaje clave dentro de las estructuras criminales que operan en Michoacán.

La Sedena arrestó este sábado a Víctor 'N', hijo de Juan José Farías, 'El Abuelo', en Tepalcatepec.

¿Quién es ‘El Abuelo Farías’ y de qué se le acusa?

Farías Álvarez, identificado como el principal líder de los Cárteles Unidos, figura entre los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, que ha ofrecido hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

‘El Abuelo’ es un exautodefensa de Tepacaltepec ligado al control territorial en la región de Tierra Caliente, así como con presuntas operaciones de narcotráfico y extorsión, según reveló un informe del Centro de Fusión Nacional de Inteligencia (CENFI) de la Sedena.

De acuerdo con este documento, Farías Álvarez y algunos de sus familiares tendrían relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en 2009 se habrían aliado con el cártel de Los Valencia para combatir al Cártel del Golfo.

‘El Abuelo’ ha sido detenido y liberado dos veces. La primera en marzo de 2009, cuando fue aprehendido por el Ejército en el municipio de Buenavista en posesión de armas de fuego y hachís. Fue sentenciado a poco más de tres años de prisión, lo que le permitió salir bajo fianza poco después.

Casi 10 años después, en 2018, Farías Álvarez fue detenido nuevamente en Tepalcatepec y liberado tan solo cuatro días después, luego de que un juez determinara que su detención fue ilegal y no ocurrió en las circunstancias que reportó la Secretaría de Marina.

Estados Unidos anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que dé con la captura de 'El Abuelo'. ( (Foto: Shutterstock/Especial))

Con información de Quadratín y Arturo Estrada.