¿Quién es Guadalupe Fernández, ‘La Patrona’, mujer que metía 30 kilos de coca a la semana a EU?

¿Quién es ‘La Patrona’? La mujer que se sentó con los capos del Cártel de Sinaloa. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro/Department of the Treasury)

Pocas mujeres subieron tantos escalones y se sentaron en ‘la mesa grande’ junto a los grandes capos del Cártel de Sinaloa. Una de las que sí lo hizo es Guadalupe Fernández Valencia, que se ganó el apodo de ‘La Patrona’, mote que reafirmaba su puesto y quien traficaba hasta 30 kilos de cocaína a la semana.

Fernández Valencia operó y alcanzó un alto rango dentro del uno de los cárteles más poderosos de México. Su historia se apega a la versión oficial de otros miembros del crimen organizado: su viaje comenzó desde la pobreza y llegó hasta la opulencia.

Originaria de la tierra de ‘El Mencho’, Aguililla, Michoacán, ´La Patrona’ nació el 29 de octubre de 1960. Guadalupe Fernández Valencia pero su vida tuvo un vuelco de 180 grados, de acuerdo con reportes de las autoridades.

La vez que ‘La Patrona’ se internó en el narcotráfico

De acuerdo con el portal especializado en seguridad InSight Crime, Fernández Valencia comenzó en el narcotráfico luego de enterarse de que estaba embarazada y encontró una salida de la precariedad al traficar pequeñas cantidades de droga.

En 1990, ‘La Patrona’ probó suerte y comenzó a traficar pequeñas cantidades de droga a California, Estados Unidos. Su carrera criminal se truncó cuando las autoridades de ese país la arrestaron y para 1998 fue condenada por el delito de microtráfico y sentenciada a prisión.

Durante nueve años, Guadalupe Fernández estuvo en la ‘escuelita’ y convivió con otras personas sentenciadas por algún delito. En 2007, fue deportada a México, aunque no hay reportes de que pisara alguna cárcel del país y, lejos de reformarse, encontró la forma para sacar una ventaja a la red de contactos que tejió por su experiencia en EU.

‘La Patrona’ llegó a Culiacán, Sinaloa, donde maquinó su nuevo plan para el tráfico de droga a Estados Unidos. Encontró en su hermano, Manuel Fernández Valencia, a un aliado, quien ya contaba con un grado significativo dentro del Cártel de Sinaloa, ya que autoridades lo señalaban como supuesto socio de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

Guadalupe y Manuel Fernández comenzaron a cruzar cocaína hacia Estados Unidos; sin embargo, el negocio familiar sufrió un golpe cuando su hermano fue arrestado en 2010. ‘La Patrona’ pausó por un tiempo sus operaciones y dejó todo para mudarse a Guadalajara, Jalisco.

El Cártel de Sinaloa siguió a ‘La Patrona’ a GDL

De acuerdo con algunos reportes, durante dos años hubo un silencio por parte de ‘La Patrona’ en el tráfico de droga a EU; sin embargo, el Cártel de Sinaloa no olvidó a su operadora.

Uno de ‘Los Chapitos’, como se conoce a los hijos y herederos del imperio criminal de ‘El Chapo’, habría visitado a ‘La Patrona’ para reintegrarla a la organización.

Luego de aquella reunión, Guadalupe Fernández volvió a Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa, y al poco tiempo su carrera despegó. Rápidamente subió escalones hasta convertirse en la mano derecha y operadora de confianza de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias ‘Alfredito’.

‘La Patrona’ vuelve para sentarse en la mesa de ‘los grandes’

En su regreso a Sinaloa, ‘La Patrona’ supervisó la cadena de suministro de la droga, desde que el producto salía de los laboratorios hasta que llegaba a las calles en California para su venta.

Las autoridades estadounidenses acusaron una operación ‘masiva’. Entre 2009 y 2010, introdujo 30 kilos de cocaína a la semana y 1.6 toneladas de marihuana. Aunque para la fase dos de su plan (2012-2014) utilizó su red de distribución para pasar metanfetamina y heroína a través de túneles y vehículos por la frontera de Tijuana.

La otra función que cumplió para el Cártel de Sinaloa era lavar dinero. InSight Crime documenta que las autoridades estadounidenses la consideraban “la principal responsable financiera de las operaciones de lavado de dinero de la organización criminal”.

El esquema parecía sencillo, el dinero –fruto de la venta de droga en Los Ángeles– volvía a México, todo pasaba por casas de cambio en Guadalajara, Jalisco. Estos establecimientos cobraban un 3 por ciento de comisión, y mediante depósitos estructurados y transporte del efectivo a granel, el dinero ilícito volvía limpio a los bolsillos del Cártel de Sinaloa.

Para que el negocio operara y tuviera los resultados esperados, ‘La Patrona’ sobornó a funcionarios públicos y recurrió a la violencia desde secuestros, amenazas o ataques contra rivales y autoridades.

Caída del imperio de ‘La Patrona’

Las autoridades estadounidenses ya seguían los pasos de ‘La Patrona’. En 2013 fue imputada en Chicago junto a Joaquín Guzmán Loera. Dos años después, en noviembre, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, como las mujeres que tuvieron una relación con ‘El Chapo’, Guadalupe Fernández fue detenida en 2016, un mes después de la recaptura del capo mexicano, en Culiacán.

Fue encarcelada en una prisión de México y en 2017 fue extraditada a Estados Unidos.

Luego de cinco años de un proceso judicial en el que llegó a un acuerdo con las autoridades, ‘La Patrona’ se declaró culpable y cooperó con los fiscales estadounidenses, fue condenada a 10 años de prisión en 2021, aunque las testificaciones en contra de sus jefes le valieron un descuento y en 2023 fue puesta en libertad.

En tanto, el paradero de la mujer que llegó a las esferas más altas del Cártel de Sinaloa es un misterio. “No está claro si Fernández Valencia fue deportada a México o si ingresó en algún programa de protección de testigos tras su cooperación”, señala InSight Crime sobre el fantasma de ‘La Patrona’.