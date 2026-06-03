Movilizaciones de la CNTE en Oaxaca: Bloquean acceso a aeropuerto y planta de Pemex

Los integrantes de la CNTE tomaron los accesos al aeropuerto de Oaxaca. (Foto: Quadratin)

La jornada de movilizaciones de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca escaló este miércoles con el cierre simultáneo de importantes vías de comunicación y puntos estratégicos para la actividad económica de la entidad, generando afectaciones a miles de ciudadanos, viajeros, transportistas y empresas.

Desde las primeras horas del día, contingentes magisteriales se desplegaron en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca y en accesos carreteros para reforzar su plan de acción, luego de señalar que no existen respuestas satisfactorias a sus demandas por parte del gobierno federal.

Entre las acciones más significativas destacó el bloqueo permanente instalado en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, donde cientos de pasajeros enfrentaron complicaciones para ingresar a la terminal aérea. Algunos usuarios se vieron obligados a descender de vehículos particulares y unidades de transporte público para caminar varios kilómetros con equipaje en mano con el propósito de no perder sus vuelos.

La movilización también provocó congestionamientos vehiculares en las inmediaciones de la terminal, mientras elementos de seguridad implementaban operativos para intentar agilizar el tránsito en las rutas alternas.

CNTE bloquea acceso a Pemex

De manera paralela, otro grupo de docentes tomó el acceso principal a la planta de abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Santa María El Tule.

La protesta impidió el ingreso y salida de unidades encargadas de la distribución de combustibles, situación que generó preocupación entre sectores productivos y transportistas debido a una posible afectación en el suministro de gasolina y diésel en algunas regiones de Oaxaca.

La presencia de los manifestantes obligó a detener temporalmente las actividades de carga y descarga, mientras operadores de pipas permanecían a la espera de que se liberara el acceso a las instalaciones.

Maestros toman caseta de cobro

Asimismo, integrantes del magisterio se concentraron en la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, uno de los principales puntos de conexión entre la capital del estado, la región Mixteca y el centro del país. En este lugar permitieron el libre tránsito de vehículos, aunque la concentración de manifestantes provocó afectaciones a la circulación y largas filas en algunos momentos de la jornada.

Los docentes explicaron que estas acciones forman parte de su estrategia de presión para exigir atención a una serie de demandas históricas relacionadas con el sector educativo y laboral.

La Sección 22 sostiene que estas movilizaciones responden a la falta de avances en las mesas de negociación con el gobierno federal. Entre sus principales exigencias se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como mejoras salariales, la basificación de trabajadores de la educación y la atención a diversas necesidades administrativas y laborales del magisterio.

Los dirigentes sindicales señalaron que el movimiento continuará mientras no existan respuestas concretas a sus planteamientos. Indicaron además que las acciones realizadas este miércoles forman parte de un plan de lucha acordado por las bases magisteriales y respaldado por la CNTE a nivel nacional.

Las protestas han generado opiniones divididas entre la población. Mientras algunos sectores expresan respaldo a las demandas de los trabajadores de la educación, otros señalan que los bloqueos afectan de manera directa la movilidad, el comercio y las actividades productivas de la entidad.