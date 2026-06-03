Hallan sin vida a Michelle Itzayana Fuentes, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos

La desaparición y posterior localización sin vida de Michelle Itzayana, hija de una académica de la misma universidad, ha reavivado el dolor y la preocupación en la comunidad de la UAEM

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que el cuerpo sin vida hallado el martes en las inmediaciones del municipio de Tepoztlán corresponde a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, joven estudiante de bachillerato del Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde hace varios días.

A pesar de la confirmación de su identidad, las autoridades aún no han determinado las causas exactas de su fallecimiento.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo del cuerpo de la estudiante de la UAEM?

De acuerdo con el comunicado oficial, la identificación se logró mediante los estudios periciales realizados por la Coordinación General de Servicios Periciales.

La determinación científica se basó en:

• Pruebas de genética e identificación humana con rigor legal.

• Reconocimiento de prendas y pertenencias por parte de sus familiares.

La Fiscalía de Morelos no ha detallado si el cuerpo presentaba huellas de violencia y se ha limitado a señalar que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

“Esta institución agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima”, señaló el comunicado oficial.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si el caso se investiga como feminicidio ni ha dado a conocer alguna hipótesis sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte.

Joven desaparecida en Morelos

Feminicidios de estudiantes en Morelos

Ante las exigencias de justicia surgidas tras la desaparición de la joven, la FGE aseguró que la investigación se conducirá con perspectiva de género y absoluto respeto a la dignidad de la víctima.

La dependencia expresó su solidaridad con la familia y prometió mantener el acompañamiento institucional para garantizar que el caso no quede impune.

El caso de Michelle Itzayana se suma a una serie de tragedias que han sacudido a la comunidad universitaria de la UAEM durante 2026, generando una fuerte movilización estudiantil conocida como Resistencia Estudiantil Universitaria.

• Kimberly Joselín Ramos Beltrán (18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM): desapareció a finales de febrero de 2026. Su cuerpo fue hallado sin vida días después. El caso fue investigado como feminicidio y se reportó la detención de una persona. Su muerte detonó las primeras protestas masivas en la universidad.

• Karol Toledo Gómez (18 años, estudiante de Derecho en la sede regional de Mazatepec de la UAEM): desapareció poco después del caso de Kimberly, a principios de marzo de 2026, en medio de las protestas estudiantiles. Su cuerpo fue encontrado sin vida días más tarde. El caso también fue investigado como feminicidio.

Protestas en Morelos por casos de feminicidios de estudiantes

Estos dos feminicidios generaron una ola de indignación que derivó en tomas de instalaciones, paros estudiantiles y marchas encabezadas por el movimiento Resistencia Estudiantil Universitaria. Los estudiantes exigieron:

• Mayor seguridad en los campus y sus alrededores.

• Protocolos efectivos para prevenir y atender la violencia de género.

• Justicia para las víctimas y castigo a los responsables.

• Diálogo con las autoridades universitarias, incluida la Rectoría.

La Resistencia Estudiantil Universitaria mantuvo plantones y paros intermitentes durante varias semanas, alternando acciones de protesta con mesas de diálogo con las autoridades universitarias.

La desaparición y posterior localización sin vida de Michelle Itzayana, hija de una académica de la misma universidad, ha reavivado el dolor y la preocupación en la comunidad de la UAEM, cuyos integrantes exigen nuevamente respuestas contundentes de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos.