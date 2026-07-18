‘Mi papá nunca se escondió’: Hija de Ernesto ‘N’ pide proceso justo para el exgobernador de Baja California

Verónica Ruffo pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia para su padre, Ernesto ‘N’.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, difundió un mensaje en video en el que pidió que su padre enfrente un proceso “justo y transparente”, luego de su detención el pasado jueves en Ensenada.

En la grabación, la hija del exmandatario panista señalado por el caso de huachicol fiscal, aseguró que habla en representación de su familia porque, afirmó, “el silencio no es una opción”. Dijo que su padre fue trasladado a más de 2 mil kilómetros de su domicilio y que actualmente permanece privado de su libertad antes de que un juez haya valorado las pruebas en su contra.

“Nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas. No una condena política anticipada”, expresó.

Verónica Ruffo destacó que su padre tiene 74 años y sostuvo que durante más de cuatro décadas de vida pública mantuvo una conducta íntegra. Recordó que fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y afirmó que nunca había enfrentado señalamientos en su contra.

“Mi papá nunca se escondió. Mi papá nunca dejó de dar la cara”, dijo al asegurar que el exgobernador fue detenido en su casa, en Ensenada, y que desde el primer momento manifestó su disposición para aclarar cualquier acusación ante las autoridades.

Verónica Ruffo pidió un proceso "justo y transparente" para su padre tras su detención por el caso de huachicol fiscal.

Según relató, Ernesto ‘N’, quien ya había comparecido previamente para atender los señalamientos en su contra y lo hizo “sin miedo y sin abogados, con la frente en alto”.

La hija del exmandatario también calificó el trato que ha recibido como “indigno y humillante” y afirmó que su familia no solicita un trato preferencial. “No pedimos privilegios, pedimos justicia”, enfatizó.

Al finalizar su mensaje, hizo un llamado a la ciudadanía para compartir el video y exigir, junto con su familia, que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia y respeto a las garantías constitucionales.

“Les pido que compartan este mensaje. Exijan junto con nosotros un proceso justo y transparente”, concluyó.

¿De qué acusan a Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California?

La Fiscalía General de la República (FGR) señala al exgobernador de Baja California de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, al identificarlo como uno de los presuntos líderes de una red dedicada a introducir combustible de Estados Unidos a México mediante un esquema para evadir el pago de impuestos.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba carros tanque de ferrocarril para importar hidrocarburos, pero al momento de ingresar al país declaraba cantidades menores a las reales o registraba productos distintos a los que realmente transportaba. Según la FGR, en algunos casos únicamente se reportaba el 10 por ciento de la capacidad real de cada vagón.

La FGR investiga a Ernesto ‘N’ por presunta delincuencia organizada y contrabando en una red de huachicol fiscal.

La fiscal Ernestina Godoy explicó que las indagatorias, realizadas con información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria, permitieron identificar lo que calificó como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en México.

La dependencia sostiene que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios, dragado y operación de puertos, fundada por Ernesto ‘N’. Posteriormente, las autoridades detectaron que empresas relacionadas con esa red realizaban importaciones irregulares de combustibles desde Estados Unidos.

Entre enero y julio de 2025, la FGR identificó 4 mil 238 operaciones de importación realizadas por la organización a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Como resultado de esas operaciones, la Fiscalía estima un daño a la Hacienda Pública superior a los 4 mil millones de pesos.

En total, la investigación dio origen a 25 órdenes de aprehensión y forma parte de las acciones contra el llamado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual se introducen combustibles al país con documentación falsa o declaraciones alteradas para evadir impuestos.

Con información de EFE.