Huachicol fiscal: Monreal reta a EU a presentar pruebas del presunto financiamiento del CJNG a políticos

Monreal pidió a EU entregar pruebas sobre el presunto financiamiento del CJNG a campañas políticas en México.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al gobierno de Estados Unidos presentar las pruebas que sustenten los señalamientos sobre un presunto financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a políticos mexicanos, y afirmó que, de existir evidencia, la Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar de oficio.

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara que una supuesta facción del CJNG utiliza el robo de combustible para financiar campañas políticas (huachicol fiscal), el legislador sostuvo que corresponde a las autoridades mexicanas determinar la veracidad de esas acusaciones.

“Yo no sé si haya pruebas; si se presentan pruebas, la Fiscalía tiene que perseguir de oficio este tipo de delitos. Vamos a esperar que la Fiscalía General de la República determine si esto que asevera una institución de Estados Unidos es cierto y si resultan delitos que perseguir”, declaró este miércoles 1 de julio en entrevista con medios de comunicación.

Monreal aseguró que el combate al crimen organizado y al llamado “huachicol fiscal” se ha intensificado durante la actual administración, al señalar que nunca antes se habían impulsado investigaciones y detenciones con la misma firmeza.

“Todo lo que está sucediendo en México se está atendiendo y resolviendo. Nunca antes, en ningún gobierno, antes de 2018, se persiguió con tanto ahínco y con tanta firmeza al crimen organizado”, afirmó.

Monreal atribuye acusaciones de EU al contexto electoral

Respecto a las acusaciones provenientes de Washington, el diputado morenista consideró que forman parte del contexto político estadounidense y las vinculó con el proceso electoral que se desarrolla en ese país.

“Es normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral que inicia rumbo a la elección de noviembre, utilice a México de manera permanente con señalamientos de este tipo. Se inscribe en un discurso retórico electoral del gobierno de Estados Unidos y de sus funcionarios”, sostuvo.

No obstante, insistió en que, si las autoridades estadounidenses cuentan con elementos que respalden sus afirmaciones, deben compartirlos con las instancias mexicanas correspondientes.

“Si tuviesen las pruebas, estos órganos financieros deben presentarlas ante la Fiscalía General de la República”, enfatizó.

Sobre la información difundida por el Departamento del Tesoro, que refiere la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para obtener parte de los datos utilizados en la investigación, Monreal afirmó que esa coordinación institucional responde a la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que el que la UIF esté colaborando con estas instituciones es por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la UIF depende de Hacienda y Hacienda depende de la Presidenta. La Presidenta ha mostrado voluntad política para que todo este tipo de cosas pueda investigarse”, concluyó.

Sheinbaum: UIF ya investigaba red de huachicol fiscal

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UIF ya colaboraba en la investigación que revelada el martes por Estados Unidos, y cuestionó que el gobierno de Donald Trump difundiera la información antes de que ambos países emitieran un comunicado conjunto.

“En este caso, de las que habla este comunicado, ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene. Así lo digo muy francamente”, declaró la mandataria.

Ayer martes 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 11 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con una red de huachicol fiscal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con información de Quadratín.