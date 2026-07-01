Danny Glover, actor de ‘Arma mortal’, revela que padece Alzheimer: ‘Todavía no asimilo del todo’

El actor Danny Glover es reconocido por la saga de 'Arma mortal' (Foto: AP).

Danny Glover, actor de Arma mortal y El color púrpura, reveló que vive con Alzheimer, diagnóstico que recibió en 2023 y que decidió hacer público para visibilizar la enfermedad y compartir cómo enfrenta esta nueva etapa de su vida.

A unas semanas de cumplir 80 años, el actor estadoundiese habló por primera vez sobre su estado de salud en entrevista, donde reconoció que aún procesa el diagnóstico, aunque dejó claro que no considera que represente el final de su vida ni de todos sus proyectos personales.

¿Qué dijo Danny Glover sobre su diagnóstico de Alzheimer?

Danny Glover explicó que todavía enfrenta dificultades para aceptar completamente la enfermedad y describió cómo experimenta los cambios que provoca el padecimiento.

“Aún no asimilo del todo todas sus partes. Hay momentos en los que sigues recordando cosas que confirman que todavía puedes hacerlo. Y también hay momentos que nunca olvidaré”, declaró a People.

El actor también explicó que, pese a la incertidumbre que implica el avance del Alzheimer, mantiene una actitud enfocada en continuar con su vida cotidiana.

“No siento que sea el final de mi vida. Hay trabajo por hacer. Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue”, afirmó.

Durante su participación en el programa Today, Glover reconoció que entiende que la enfermedad evolucionará con el tiempo, aunque procura vivir con su realidad.

“Puedo vivir con ello, de cierta manera. Estoy seguro de que, conforme avance, las cosas serán distintas y cambiarán”, comentó.

¿Cuándo fue diagnosticado Danny Glover con Alzheimer?

El actor informó que recibió el diagnóstico hace tres años, en 2023. Sin embargo, optó por hacerlo público hasta ahora con el objetivo de dar visibilidad al Alzheimer y mostrar que es posible continuar con la vida tras conocer la enfermedad.

Su hija explicó que era importante que él compartiera personalmente su historia mientras todavía podía hacerlo desde su propia voz y reconoció que existen momentos en los que su padre está completamente consciente de lo que ocurre y otros en los que eso cambia por el padecimiento.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. Con el paso del tiempo puede alterar el lenguaje, la orientación y la realización de actividades cotidianas.

Así enfrenta Danny Glover su vida diaria con Alzheimer

En la conversación con People, Glover relató que intenta mantener activa su mente desde el inicio de cada jornada.

“Cuando despierto trato de resolver algo. Leer, observar alguna cosa. Me encanta ver Democracy Now!“, contó sobre su rutina.

El actor de cine vive en San Francisco acompañado por su familia y personas que forman parte de su red de apoyo.

Su hermano también participó en la entrevista y resumió el objetivo de quienes lo rodean: “Queremos que viva la mejor vida posible, igual que él hizo que nosotros viviéramos la nuestra”, expresó.

¿Qué proyectos ha hecho Danny Glover?

Danny Glover alcanzó reconocimiento internacional durante la década de los ochenta. Tras aparecer en El color púrpura, consolidó su popularidad como el detective Roger Murtaugh en la saga Arma mortal, donde compartió pantalla con el actor Mel Gibson.

Sobre esa experiencia, el actor recordó en palabras para People que trabajar junto a Gibson “fue genial”.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera también participó en producciones para cine y televisión que le valieron cuatro nominaciones al premio Emmy, además de un Oscar honorífico, recibido en 2022 como reconocimiento a su labor humanitaria.

Su activismo ha acompañado su carrera artística durante décadas. En entrevista recordó uno de los momentos que más conserva de esa faceta, con el expresidente sudafricano Nelson Mandela.

“Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y caminábamos juntos. Winnie se acercó y Mandela dijo: ‘Winnie, ahí está tu otro marido’. Fue muy gracioso”, relató.

Glover también reflexionó sobre la relación entre su trabajo como actor y su compromiso social. “Con mis películas tuve la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y cuál ha sido mi papel en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz”, reconoció.