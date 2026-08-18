Tecnología ‘kiwi’ presente en la Expo Seguridad México 2026

Este año, la Expo Seguridad México 2026, consolidada como la exposición de seguridad más importante de América Latina, reunió a más de 400 empresas expositoras y a más de 20,000 asistentes. En este contexto de innovación y búsqueda de entornos más seguros y resilientes, las soluciones de las empresas neozelandesas destacan como referentes clave para la protección integral de activos y personas en la región.

El evento sobresalió por su amplia oferta en videovigilancia inteligente, ciberseguridad, control de acceso e inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Dentro del ámbito de la protección perimetral y la gestión de riesgos, la firma neozelandesa Gallagher Security expuso soluciones integrales que abarcan con precisión la prevención, la detección y la gestión de accesos.

El núcleo de su propuesta tecnológica se centra en el uso de cercas energizadas que proporcionan un disuasivo de pulso ajustable para impedir o retrasar a los intrusos, adaptando los voltajes a los diferentes niveles de riesgo de cada sitio. Este sistema funciona de día y de noche, permitiendo a las organizaciones asegurar sus instalaciones bajo un estricto cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y compatibilidad electromagnética.

La arquitectura técnica de Gallagher incluye los controladores de cerca de la Serie F5 (en sus versiones F51 de circuito simple y F52 de circuito dual) y el modelo integral en red F52. Estos dispositivos pueden operar como sistemas de alarma independientes o estar conectados en red, ofreciendo funciones avanzadas de pulso dual alternativo y sincronización de pulsos. Cuentan con una interfaz de usuario visual en el equipo, protección contra temperaturas extremas y actualizaciones automáticas de software mediante comunicación de alta velocidad HBUS.

Esta robusta infraestructura se apoya en herrajes especializados (alambre de alta conductividad, aisladores, desviadores de rayos, sistemas de enlace tensor e interruptores de puerta de alto voltaje) y se unifica en el Centro de Comando Gallagher. Este software cliente-servidor centraliza la administración de múltiples sitios y extiende sus capacidades a dispositivos móviles iOS y Android.

Por otro lado, la prevención de accidentes laborales y la salud ocupacional encontraron una respuesta altamente eficiente en la propuesta de la empresa neozelandesa Seen Safety. Su enfoque se centra en proteger a los trabajadores a pie de lesiones causadas por montacargas y otros equipos móviles pesados.

A través del sensor IRIS 860, disponible en México, el Sistema de Seguridad de SEEN proporciona advertencias en tiempo real sobre la proximidad de alto riesgo de peatones. Una de sus mayores ventajas competitivas es que no requiere el uso de etiquetas o “tags” adicionales; el sensor transforma el chaleco de seguridad de alta visibilidad común de los operarios en la pieza central de detección.

Este hardware se complementa con el sistema de clasificación de inteligencia artificial SEEN Insight, que permite a las empresas revisar operaciones críticas y abordar las preocupaciones de seguridad de forma proactiva. La solución destaca por ser fácil de instalar, confiable en condiciones extremas y libre de integraciones complejas de TI, con un precio accesible para flotas enteras. Su versatilidad la hace idónea para una enorme variedad de industrias (logística, almacenamiento, manufactura, minería, petróleo y energía, entre otras) y es adecuada para todo tipo de maquinaria móvil, incluyendo manipuladores telescópicos, grúas móviles, cargadores de ruedas, aplanadoras, motoniveladoras y tractores topadores.

Empresas como Gallagher y SEEN Safety están muy orgullosas de su ADN kiwi, ya que sus soluciones tecnológicas deben tener como eje lo más importante: las personas y su bienestar, así como el respeto y cuidado de nuestro entorno.

Por: Staff NZTE