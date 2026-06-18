Descubre la tecnología neozelandesa que está transformando la investigación médica

En todo el mundo existen personas que presentan problemas en el sistema nervioso, las cuales estarían relacionadas con el padecimiento del Covid. Hoy, investigadores mexicanos usan tecnología neozelandesa para realizar un estudio que se centra en la evaluación del Sistema Nervioso Autónomo (SNA), ese sistema que el cuerpo opera de forma inconsciente y que regula funciones como la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

PowerLab, de la empresa kiwi ADInstruments, es el único sistema disponible en México que permite realizar finometría —registro beat-to-beat de la presión arterial— con capacidades integradas de registro, visualización y análisis en tiempo real y en modo offline, todo en una sola plataforma. Mientras que otros enfoques para evaluar el SNA recurren a mediciones puntuales o equipos que no integran el análisis de señal en el mismo entorno, PowerLab captura el curso temporal completo de la presión arterial de forma continua, mide 12 parámetros simultáneamente y permite comparar, clasificar y evaluar todos los datos en un mismo lugar mediante su software LabChart. Esto elimina la necesidad de exportar datos a herramientas externas, reduciendo errores y tiempos de procesamiento.

PowerLab es el único sistema disponible en México que permite el registro beat-to-beat de la presión arterial. (Cortesía)

“Es una herramienta que nos ha sido muy útil, tenemos todo el poder de un laboratorio en una USB, recaba la información, la compara y clasifica muy rápido, eso nos ayuda a avanzar más rápido y es más preciso”, señaló el Dr. José de Jesús Aceves Buendía, investigador del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán (INNSZ).

Aceves lidera el Laboratorio del Sistema Nervioso Autónomo junto con el Dr. Blas Bruno Vidal Estarzón. Su trabajo se desarrolla en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la UNAM (Ingeniería en Sistemas Biomédicos) y el Tecnológico de Monterrey, lo que convierte al proyecto en un esfuerzo interinstitucional orientado tanto a la investigación clínica como a la transmisión del conocimiento.

Desde su fundación en 1986, ADInstruments se ha caracterizado por la innovación tecnológica aplicada al área de la salud, especialmente a la investigación y enseñanza. Con el desarrollo de los Sensores Lt marcó un hito en la optimización de costes para las facultades de medicina, enfermería y ciencias de la salud. Su propuesta de valor radicaba en eliminar la necesidad de un hardware centralizado, voluminoso y costoso.

Este 2026, con el lanzamiento global de los Sensores PowerLab, ADInstruments logra conectar esta tecnología directamente a través de USB a computadoras portátiles o de escritorio, con esto permite que cualquier aula o espacio físico se transforme de forma inmediata en un laboratorio de adquisición de señales biológicas en tiempo real (como ECG, EMG, EEG y espirometría).

Esta innovación reduce sustancialmente las barreras de entrada financieras para las instituciones de educación superior y facilita la continuidad académica híbrida e itinerante.

ADInstruments, desde sus inicios ha trabajado bajo la visión Kaitiakitanga que significa ser custodios o guardianes, e implica la responsabilidad de proteger los recursos —incluidos los datos de salud y el conocimiento médico— con reciprocidad entre lo humano y el entorno. Es por eso que la innovación tecnológica de la empresa neozelandesa busca facilitar el aprendizaje y acceso al conocimiento de manera global.

Con tecnologías como PowerLab será cada vez más sencillo llevar herramientas educativas de mayor calidad en el área de la salud en México.