El Efecto Kiwi en la manufactura Mexicana: alta tecnología con respeto por las personas y el entorno

En el tablero geopolítico actual, México no es solo un destino de nearshoring, es el epicentro de una transformación industrial que exige tecnología de punta, una visión sostenible y socios estratégicos confiables.

En este contexto, la industria mexicana tiene la oportunidad de integrar una filosofía que Nueva Zelandia ha exportado al mundo: el respeto profundo por el territorio y la identidad. Una lección vital de los pueblos originarios neozelandeses es la noción de que los recursos no nos pertenecen, sino que nos son prestados por las futuras generaciones. Al integrar procesos de automatización más limpios y eficientes, las empresas kiwis están ayudando a la industria mexicana a transitar hacia un modelo donde la producción no signifique el agotamiento del entorno, sino su preservación activa.

Este enfoque se basa en el respeto al Taiao (el mundo natural). En la visión maorí, la salud del medio ambiente es el reflejo de la salud de su gente. Por ello, la tecnología industrial que llega desde Nueva Zelandia busca reducir el desperdicio y optimizar el uso de todos los recursos involucrados, entendiendo que cada planta manufacturera en suelo mexicano está situada en una tierra que tiene historia, identidad y un valor que trasciende lo económico. Es una invitación a que la industria mexicana reconozca su propio Whakapapa (linaje y conexión con la tierra), fortaleciendo la identidad de las comunidades locales frente al avance global.

Tal es el caso de Facteon, empresa neozelandesa especializada en proyectos de automatización y robótica industrial, cuya propuesta resulta especialmente relevante para la manufactura mexicana. Su aproximación no parte de soluciones genéricas, sino del rediseño integral de procesos productivos: líneas automatizadas, celdas robóticas y sistemas pensados para operar de forma más limpia, segura y eficiente a lo largo del tiempo.

La seguridad industrial, otro pilar de la industria neozelandesa, también se reinterpreta bajo estos valores. No se trata solo de cumplir una norma, sino de proteger la vida y la dignidad del trabajador como parte de una comunidad extendida. Al implementar sistemas de seguridad de última generación las firmas neozelandesas están diciendo que la productividad jamás debe estar por encima del bienestar humano. Esta es la verdadera tecnología con propósito: aquella que sirve a la vida y honra la conexión entre el ser humano y su labor.

El acompañamiento de organismos como New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) ha resultado clave para acercar socios estratégicos confiables a la industria mexicana. Su labor como facilitadores y aceleradores de proyectos tecnológicos ha permitido reducir barreras de adopción, compartir mejores prácticas y elevar el estándar operativo local, integrando tecnología con visión estratégica mediante la ética del Manaakitanga, que pone en el centro el cuidado y el respeto mutuo.

Las tendencias observadas en Expo Manufactura 2026 nos permiten leer que la industria mexicana enfrenta presión por producir más y cumplir con estándares globales y por otro lado, la realidad de costos crecientes, escasez de talento y una demanda cada vez mayor por procesos sostenibles y respetuosos del ambiente.

México tiene la ubicación y la mano de obra; Nueva Zelandia tiene la agilidad tecnológica y una brújula moral arraigada en sus raíces indígenas. Esta combinación es la receta para que la manufactura mexicana deje de ser una opción de “bajo costo” y se consolide como una potencia de alto valor tecnológico y humano. Al adoptar el principio maorí de Kaitiakitanga, o la responsabilidad de ser guardianes del cielo, el mar y la tierra, las empresas mexicanas pueden convertirse en modelos de sostenibilidad dignas de imitar.

Finalmente, el “Efecto Kiwi” nos enseña que el progreso real se logra cuando miramos hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos. Al integrar la sabiduría de los pueblos originarios en la alta tecnología, estamos construyendo una industria que no solo fabrica productos, sino que protege legados y asegura un futuro mejor.