FGR desmiente investigación contra ‘Andy’ López Beltrán por huachicol fiscal: ‘No hay datos de prueba’

El PAN había acusado que, supuestamente, había una investigación de la FGR contra Andrés Manuel López Beltrán. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que tenga testigos protegidos que hayan hecho señalamientos en contra de ‘Andy’ López Beltrán, por lo que no se lleva a cabo ninguna investigación al respecto.

A través de un breve mensaje en redes sociales, la FGR refirió que no hay una investigación contra López Beltrán por los presuntos señalamientos de huachicol fiscal, pues no hay elmentos para hacerlo.

“Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa”.

Esto debido a que el “Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, refiere el mensaje.

¿Quién dijo que había una investigación contra Andy López Beltrán?

La aclaración de la FGR ocurre después de declaraciones del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, quien pidió hacer públicas las razones por las que fue cancelada la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que existe una denuncia presentada por Acción Nacional desde hace más de un año.

Jorge Romero afirmó que Andrés Manuel López Beltrán aparece en una carpeta de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal, en la que también figuran los hermanos Farías.

El dirigente panista cuestionó que se argumente la inexistencia de una denuncia y exigió transparencia.

Romero criticó carta de ‘Andy’ a EU

Jorge Romero también calificó de megalomanía la carta enviada por López Beltrán al presidente estadounidense, Donald Trump, y demandó explicar públicamente los motivos de la cancelación.

“Es un personaje público y, por ello, debe conocerse la razón de la medida”, sostuvo.

Con informacion de Quadratin