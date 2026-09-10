¿De qué murió Óscar Mario Beteta? Esto sabemos de su fallecimiento

Óscar Mario Beteta tenía 30 años de experiencia en medios de comunicación, convirtiéndose en un referente en el periodismo radiofónico. (Foto: El Financiero/ Unsplash)

Óscar Mario Beteta, periodista y colaborador en El Financiero, falleció a los 70 años. El también economista tenía una carrera de más de 30 años en los medios de comunicación, a lo largo de los cuales se convirtió en un referente del periodismo radiofónico.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde colegas periodistas dieron el último adiós a Beteta, recordado por su programa Los Tiempos de la Radio.

Uno de ellos fue el comunicador Salvador García Soto, quien mediante una publicación realizada en su cuenta de X brindó algunos detalles sobre las causas de la muerte del comunicador.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta fue internado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México, previo a su muerte la noche de este miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con información difundida en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva.

Salvador García aseguró, además, que Beteta padecía cáncer, una enfermedad presuntamente que puso fin a su vida, aunque no compartió de qué tipo era este padecimiento, ya que puede aparecer en diferentes órganos del cuerpo.

“Oscar Mario Beteta ha muerto esta noche (...) víctima del cáncer a los 70 años de edad. Referente del periodismo radiofónico de las últimas décadas”, escribió García Soto en sus redes sociales.

Javier Solórzano aseguró que con el tiempo el padecimiento que tenía Beteta se agudizó, lo que deterioró su estado de salud: “(Era una) de esas enfermedades que sabemos que son muy rudas, salir de ellas. Hasta el último momento trató de estar siempre presente”, dijo en una transmisión en vivo.

El Instituto Nacional del Cáncer explica que el cáncer es una enfermedad que se presenta cuando algunas células del cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada.

Aunque es un proceso natural que las células nuevas reemplacen a las viejas, en ocasiones estas comienzan a multiplicarse cuando no deberían, lo que ocasiona que se formen tumores en el cuerpo, los cuales pueden ser cancerígenos.

En estos casos, los tumores comienzan a invadir los tejidos cercanos y viajan a otras partes del cuerpo, un proceso que se llama metástasis. El cáncer se puede desarrollar en cualquier parte del organismo.

¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta nació el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México. Su primera profesión no estuvo relacionada con los medios de comunicación, ya que inicialmente estudió Economía en la Universidad Anáhuac.

Siguiendo la misma línea académica, fortaleció su educación con una maestría en Finanzas que cursó en la Universidad de Exeter. Con esta formación, se dedicó a la economía durante un largo periodo antes de incursionar en la comunicación.

Es así que trabajó en Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex. Además, laboró como corredor de bolsa antes de ingresar a Canal 40. Tras ello, fundó el primer noticiero bursátil de la televisión mexicana en Canal Once.

También fue conductor del programa Los Tiempos de la Radio, el cual dejó de transmitirse en 2024. Durante su trayectoria, Beteta recibió galardones como el Premio Nacional de Economía y tres Premios Nacionales de Periodismo.