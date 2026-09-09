Muerte de Oscar Mario Beteta: Amigos y periodistas lo despiden, ‘te vamos a extrañar’

Tras la muerte del periodista Oscar Mario Beteta este miércoles, el gremio de los medios de comunicación y algunas personas cercanas al conductor de radio expresaron sus condolencias por el deceso.

Con su columna En petit comité, Oscar Mario Beteta era colaborador de El Financiero. En su reconocida carrera en los medios de comunicación, condujo el programa radiofónico Los Tiempos de la Radio hasta hace dos años, cuando cambió de empresa radiofónica.

Gremio de periodistas lamenta la muerte de Oscar Mario Beteta

El periodista Javier Solórzano lamentó en vivo la partida de su compañero de empresa y amigo personal. El conductor de televisión explicó que durante los últimos meses luchó contra una enfermedad.

“Tenía una enfermedad que se le fue incrementando, se le fue haciendo cada vez más aguda, de esas que usted y yo sabemos que son muy rudas de salir y, sin embargo, hasta el último momento trató de estar siempre presente: trabajó en la radio, la televisión, el noticiero”, informó en el noticiero Referente de la noche.

Solórzano aseguró que Beteta “luchó hasta el último momento” con gran fuerza y que le queda “un gratísimo recuerdo y un dolor”, puesto que sabían que tenía un estado de salud delicado desde hace algún tiempo. “A su familia, a su gente muy cercana, que tiene mucha, yo le quiero mandar un abrazo muy caluroso”, expresó.

Néstor Leandro, jefe de redacción de Beteta, se enlazó en vivo al noticiero, en donde dijo estar consternado ante la noticia de la muerte del presentador, lo cual calificó como una “pérdida tan importante”, puesto que “México pierde una voz muy importante”.

“Estuvo reacio a dejar el (programa al) aire, no por otra cosa sino porque decía que la radio era su vida (...), siempre iba a dar ese último jalón, Mario hasta el final estuvo luchando, platiqué todavía con él hace unos días, estuvimos al tanto de su salud (...), estaba convencido de poder vencer su mal”, recordó.

El periodista Salvador García Soto reportó que el conductor murió en el Hospital ABC de Santa Fe a causa de cáncer. “Profesional y amigo con el que tuve el privilegio de trabajar y coincidir. QEPD y vuela alto Oscar Mario”, escribió.

Mediante un video, el periodista y su excompañero de radiodifusora, Joaquín López-Dóriga, aseguró que extrañará a su amigo: “Acaba de fallecer, hace un momento le deseaba en redes que se mejorara”, expresó.

El periodista Carlos Mota recordó la importancia de Beteta en su carrera: “fue la primera gran personalidad de la radio que me abrió un espacio para colaborar regularmente (...) cuando me inicié en el periodismo. Lamento mucho su fallecimiento”, escribió.

Otros personajes del gremio de los medios de comunicación que se sumaron a la despedida fueron Guillermo Ochoa, Javier Alatorre, José Cárdenas, Mariano Osorio, entre otros.

A las condolencias se sumaron además personalidades como Roberto Velasco Álvarez —secretario de Relaciones Exteriores—, Marcelo Ebrard —secretario de Economía—, Alejandro ‘Alito’ Moreno —presidente nacional del PRI— o la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota del lado político; y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el ámbito deportivo.