Caso de Camilo Séptimo: ¿Cuántos años podrían pasar Diego ‘N’ y Gerardo ‘N’ en prisión? Fiscalía explica

Diego 'N', principal sospechoso del asesinato de 'Honas' Meléndez, es acusado por diferentes delitos. (Foto: Ricardo Guadarrama / El Financiero/Cuartoscuro)

Diego ‘N’ y Gerardo ‘N’, presuntos homicidas de ‘Honas’ Meléndez y su familia, fueron vinculados a proceso durante una audiencia celebrada este miércoles, donde se les acusa de diferentes delitos por los cuales podrían ser condenados a prisión vitalicia en caso de ser declarados culpables.

Diego ‘N’, principal sospechoso del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, se encuentra en el Penal de Barrientos, donde un juez dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Jonathan 'Honas' Meléndez (derecha) fue asesinado el pasado 1 de septiembre junto con su esposa y su hija menor de edad. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuántos años podrían pasar en prisión Diego ‘N’ y Gerardo ‘N’, presuntos asesinos de ‘Honas’ Meléndez?

Por los asesinatos de ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, de su esposa embarazada, de la joven que ayudaba al matrimonio en sus quehaceres y de la pequeña hija de tres años, Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, podrían alcanzar una sentencia carcelaria de 25 a 70 años de prisión por cada víctima, es decir que, serían 280 años de cárcel si se toma en cuenta que la impartidora de justicia les dicte el castigo más alto de años.

Y por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes cometido en agravio a una perrita de un año de edad aproximadamente de la raza Golden Retriver, los hoy imputados podrían alcanzar una sentencia carcelaria de tres a seis años.

Mientras que, por el de la interrupción del embarazo cometido en agravio de la esposa de ‘Honas’ Mélendez, los encarcelados podrían ser sentenciados de 5 a 10 años de cárcel.

Vinculan a proceso a presunto asesino y a su cómplice en el caso del asesinato de Jonathan Meléndez

Diego Sebastián ‘N’, de origen argentino y Gerardo ‘N’ fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad a los seres sintientes.

Esto por la muerte de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa de 38 años de edad, conocido como ‘Honas’, tecladista de Camilo Séptimo y de su familia.

La jueza de Control con residencia en el Distrito Judicial de Barrientos, en Tlalnepantla, determino en la audiencia de este miércoles, que el cierre de la investigación será en cuatro meses y al culminar este tiempo la impartidora de justicia dictará sentencia condenatoria o absolutoria.

La audiencia de Diego 'N' se llevó a cabo en el Penal de Barrientos. (Foto: Ricardo Guadarrama / Corresponsal El Financiero)

Esto se sabe del asesinato de ‘Honas’ Meléndez y su familia

En este multihomicidio suscitado el 1 de septiembre pasado al interior de un departamento ubicado en Bosque de Amates del fraccionamiento residencial Grand Viure, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, murieron ejecutados Jonathan Samuel Meléndez Ochoa de 38 años de edad, conocido como ‘Honas’, tecladista de Camilo Séptimo.

También fue ejecutada su esposa de 35 años de edad y con cuatro meses de embarazo, la hija de ambos de tres años de edad y una joven de 21 originaria del municipio de Chalco, quien les ayudaba en quehaceres y un perro que era la mascota de la familia.

Las cuatro víctimas mortales fueron maniatadas, amordazadas y ejecutadas por el argentino que las dejó inertes en varios espacios del lujoso departamento de la zona esmeralda del municipio mexiquense.

Mientras que, un pequeño de seis años salvó la vida al esconderse del victimario y fue entregado por la policía municipal de Atizapán a sus familiares sano y salvo.

En el automóvil compacto en el que se trasladaban los victimarios el Ministerio Público encontró que la placa de circulación fue robada de una vecina del mismo fraccionamiento de Bosque de Amates y sobre puesta a la unidad en cuyo interior estaban los cinchos de plástico con los que ató a los cuatro hoy occisos, una caja fuerte y guantes que utilizó para hacer la atrocidad, mientras que la pistola calibre nueve milímetros con silenciador dijo el mismo inculpado que la desarmó y aventó a un barranco.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que el objetivo principal de Diego Sebastián ‘N’ era hacerse de una cartera fría de Bitcoin con millones de dólares en criptomonedas que posiblemente este sujeto logró transferir a España en el lapso en el que estuvo en el departamento de la familia de la que supuestamente era amigo.