Caso Farath Coronel: Acusan a escolta de dispararle, robarle y huir en la camioneta de su jefe

El guardía de Farath Coronel podría enfrentar una condena de hasta 70 años de prisión por el ataque contra el vidente. [Fotografía. Fiscalía del Edomex]

El escolta de Farath Coronel, Elías ‘N’, es acusado de dispararle tras una discusión, sustraer pertenencias de su domicilio y escapar en una camioneta propiedad del vidente, de acuerdo con la investigación por el asesinato ocurrido el pasado 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala a Elías ‘N’, integrante del equipo de seguridad del colaborador del programa Hoy, como probable autor material del homicidio. Las indagatorias apuntan a que ambos discutieron dentro del inmueble antes de que el sospechoso presuntamente sacara un arma y disparara contra ‘La Diabla’ Coronel.

Por estos hechos, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio contra Elías ‘N’ en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde ya se encontraba recluido tras ser detenido desde el pasado sábado 5 de septiembre.

El guardía de Farath Coronel podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el ataque contra el vidente.

¿Cómo fue el asesinato de Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli?

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, Farath Coronel se encontraba en su domicilio de Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, cuando presuntamente sostuvo una discusión con Elías ‘N’, quien formaba parte de su equipo de seguridad.

La Fiscalía sostiene que, durante el altercado, el escolta habría sacado un arma de fuego y disparado contra el vidente. Después del ataque, presuntamente sustrajo diversas pertenencias del inmueble y escapó a bordo de una camioneta propiedad de Farath.

El cuerpo del colaborador de Hoy fue localizado después de que su hermana intentara comunicarse con él en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. Ante esta situación, acudió a su domicilio, donde lo encontró dentro de una habitación y solicitó ayuda a los servicios de emergencia. Los paramédicos confirmaron que ya había fallecido.

Los señalamientos contra Elías ‘N’ surgieron desde los primeros momentos de la investigación, luego de que la hermana de Farath Coronel informara a los policías locales que el integrante de su equipo de seguridad había discutido con él antes de su muerte.

La Fiscalía mexiquense informó posteriormente sobre la detención de Elías ‘N’ y lo identificó como presunto autor material del homicidio, además de confirmar que desempeñaba funciones como elemento de seguridad de la víctima.

Elías ‘N’ ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán por su probable participación en delitos contra la salud, no por el asesinato de Farath Coronel. Posteriormente, el Ministerio Público reunió datos de prueba por el homicidio del vidente y obtuvo una orden de aprehensión contra el escolta, la cual fue cumplimentada mientras permanecía recluido.

¿Cómo fue la discusión de Farath Coronel con sus escoltas antes de ser asesinado?

Antes de ser asesinado en su domicilio, Farath Coronel protagonizó un tenso intercambio con integrantes de su equipo de seguridad durante una de sus últimas transmisiones en vivo. Entre ellos se encontraba Elías, a quien llamó directamente por su nombre.

Uno de los primeros reclamos ocurrió por la manera en que el escolta manipulaba un rifle. Farath consideró que estuvo cerca de golpear con el arma a una mujer que se encontraba en el lugar.

“Elías. Elías. No se me muevan de aquí los dos, por favor (...) Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pendejo?”, expresó el vidente durante la transmisión.

La conversación después se extendió a los salarios, la preparación, los horarios y las responsabilidades de sus trabajadores. Farath incluso les advirtió que esperaba que permanecieran atentos mientras él estuviera despierto y que organizaran turnos para garantizar su seguridad.

“Hay días que se van a desvelar conmigo [...] yo puedo estar periquiando, cogiendo, tomando, haciendo lo que quiera y me tienes que cuidar. Y si el jefe no duerme, usted no duerme”, afirmó.

Sin embargo, aún no se ha revelado si aquella discusión o las declaraciones del llamado ‘Brujo Mexicano’ llevaron a Elías ‘N’ a dispararle al vidente, quien también participó en el programa de Laura Bozzo y en la estación de radio La Ke Buena.

El asesinato no fue el primer ataque armado que sufrió Farath Coronel. En agosto de 2022, mientras circulaba por Viaducto Río de la Piedad, una camioneta blanca interceptó el vehículo en el que viajaba y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de sus escoltas respondió a la agresión, lo que permitió al vidente salir con vida de un atentado que incluso quedó registrado durante una transmisión en vivo.