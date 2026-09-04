Fue atacado en su casa: ¿Qué sabemos de la muerte de Farath Coronel, vidente y colaborador de ‘Hoy’?

Farath Coronel ya había sido víctima de violencia en 2022 cuando fue atacado mientras viajaba por Viaducto Río de la Piedad en la CDMX. [Fotografía. ChatGPT]

El vidente conocido por sus apariciones en el programa Hoy, Farath Coronel, fue asesinado dentro de su domicilio ubicado en Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, la mañana de este viernes 4 de septiembre.

La muerte de Coronel comenzó a esclarecerse después de que su hermana intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones. Ante la falta de respuesta, acudió a buscarlo y lo encontró dentro de una de las habitaciones, por lo que solicitó ayuda de los servicios de emergencia, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades encontraron que el vidente presentaba lesiones provocadas por arma de fuego. La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El ataque ocurre pocos días después de que se reportara la muerte de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán de Zaragoza.

¿Qué sabemos del asesinato de Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli?

Elementos de la Policía Municipal acudieron a un domicilio de la colonia Bosques del Lago, después de recibir el reporte sobre una persona lesionada, aparentemente por disparos.

Los primeros reportes señalan que fue la hermana de Farath Coronel quien acudió al inmueble después de intentar comunicarse con él varias veces sin obtener respuesta. Al ingresar, encontró al vidente tirado dentro de una habitación y observó una mancha de sangre a un costado, por lo que pidió apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos revisaron a Coronel y confirmaron que ya había muerto. Posteriormente, arribaron policías municipales y personal de la Fiscalía mexiquense, quienes acordonaron el inmueble, procesaron la escena y recolectaron indicios que formarán parte de la investigación.

Entre la información proporcionada a los policías destaca la declaración de la hermana de Coronel. La mujer señaló que el escolta personal del vidente sostuvo una discusión con él y presuntamente lo agredió antes de que fuera localizado sin vida.

¿Farath Coronel ya había sufrido un ataque armado?

Farath Coronel ya había sido víctima de un ataque armado en agosto de 2022, cuando denunció haber sido agredido mientras circulaba por Viaducto Río de la Piedad, en la Ciudad de México.

‘La Diabla’ Coronel viajaba acompañada por su equipo cuando una camioneta presuntamente les cerró el paso. Durante el incidente se escucharon detonaciones y uno de sus escoltas respondió a la agresión con su arma.

Después del ataque, el vidente relató que inicialmente pensó que se trataba de un asalto, aunque posteriormente consideró la posibilidad de que hubieran intentado secuestrarlo.

¿Quién era Farath Coronel y cuál fue su relación con el programa ‘Hoy’?

Farath Coronel fue vidente, numerólogo, tarotista, guía espiritual, locutor y conductor de televisión. Se hizo conocido por sus predicciones sobre figuras del espectáculo y otros acontecimientos, basadas en la lectura de cartas y la numerología.

Una de sus participaciones más conocidas fue en el programa Hoy, donde apareció en distintas emisiones para compartir sus predicciones. También colaboró en otros espacios de televisión y radio, incluidos programas vinculados con Laura Bozzo, y tuvo intervenciones en Bandamax.

Fuera de los medios de comunicación, Coronel también impulsó la Fundación Farath Coronel A.C., organización enfocada en brindar apoyo médico, psicológico y en especie a personas que viven con VIH.

En 2022, el vidente anunció nuevas instalaciones de su fundación precisamente en Cuautitlán Izcalli donde cuatro años después fue localizado sin vida.

Tras conocerse su muerte, personas cercanas comenzaron a despedirse de él mediante redes sociales. Entre ellas estuvo Dulce Gaspy, quien publicó un mensaje en el que recordó el vínculo que mantuvo con Coronel y expresó su dolor por su asesinato.