Pedro Montiel, de ‘Hoy’, explica si estuvo ‘al borde de la muerte’: ‘Fui al Oxxo por tortillas, me caí’

Pedro Montiel, conductor del programa Hoy, estuvo en el hospital, como indicaron los reportes, pero desmintió estar “al borde de la muerte”.

El experto en modas reaccionó a las declaraciones hechas por los presentadores de la producción El chisme TV donde dijeron que Montiel fue encontrado en su casa luego de que se rompió la tráquea y vomitó sangre.

Además, mencionaron que sus heridas fueron a consecuencia de una golpiza luego de una recaída en diferentes adicciones, como alcohol y droga, pero lo descartó, aunque Pedro Montiel precisó que sí estuvo en estado grave por una caída cuando salió a comprar tortillas.

Pedro Montiel reaccionó a las declaraciones de un programa de TV que lo ponían al 'borde de la muerte'. (Foto: Instagram @pedromontieloficial)

¿Qué le pasó a Pedro Montiel y por qué estuvo en terapia intensiva?

El presentador del programa Hoy fue internado luego de que sufrió una caída fuera de una tienda Oxxo debido a la lluvia porque se resbaló y al tener las manos ocupadas no pude “detenerse”.

“Mi cara se fue directo contra el cemento, ahí tengo fotos donde se ve claramente que son raspaduras, no golpes de puño o agresiones, lo que pasa es que tengo la piel muy sensible y me salieron moretones por todos lados”, explicó Montiel en una entrevista para TVNotas.

De acuerdo con el experto en modas, si bien no estuvo ‘al borde de la muerte’, su estado fue delicado y su hermana pensó que “no la iba a librar”.

“No fue un crimen de odio, no fue una golpiza. Me caí y me lastimé solo (...) La sangre en la calle donde me accidenté lo comprueba”.

El diagnóstico médico del conductor de TV fue un traumatismo craneoencefálico, lo cual le causó visión doble, fatiga extrema, dolores de cabeza e incluso problemas en la memoria.

En la charla aprovechó para descartar una recaída en el alcoholismo, problema que padeció anteriormente: “Nunca he negado que tuve problemas con el alcohol y me interné para rehabilitarme, pero no recaí (...) Dijeron que estaba borracho y que por eso me caí, pero fui al Oxxo por tortillas y queso, eso fue todo”, finalizó.

Pedro Montiel es conductor de 'Hoy' y experto en modas. (Foto: Instagram @pedromontieloficial)

¿Quién es Pedro Montiel, conductor de hoy?

Pedro Montiel nació en 1985 y actualmente tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de la moda.

Montiel es conductor del programa Hoy, precisamente en la sección de moda, donde coordina a las modelos para desfilar en las pasarelas o comentar temas de la industria.

Es el creador del evento ‘Coctel de la moda’, donde reúne a diferentes presentadores, modelos y empresarios mexicanos.

“Me hace falta crecer mucho, pero ahí vamos, paso a pasito (...) el coctel de la moda es una bonita creación, es cansado, pero termino muy contento porque es un trabajo que siempre quise y me deja un sabor muy grato”, declaró en una entrevista para TV Explorer, canal de YouTube.

Pedro Montiel también tuvo una breve participación en el programa Sabadazo, presentado por el comediante Omar Chaparro.