Absuelven a implicado en el secuestro del esposo de Gloria Trevi: ‘Las pruebas son insuficientes’

A casi 14 años del secuestro el empresario Armando Gómez, un tribunal federal con sede en Monterrey tomó la decisión de anular la sentencia de Héctor Eduardo Treviño, quien había sido acusado de su participación en el delito.

Actualmente, el hombre estaba cumpliendo una pena de 50 años por el secuestro del esposo de Gloria Trevi, en el que también estuvo involucrado Omar ‘Gato’ Ortiz, exportero de los Rayados de Monterrey.

Armando Gómez fue secuestrado en octubre de 2011 y luego de pasar 72 horas secuestrado, el empresario fue puesto en libertad; en aquel momento, el caso se manejó de manera hermética.

¿Por qué anularon la sentencia de Héctor Eduardo Treviño?

Los magistrados del tribunal en Monterrey llegaron a la decisión unánime de dejar libre a Héctor Eduardo Treviño, según dio a conocer Primer Impacto, quien obtuvo un video de la sesión en la que se determinó la absolución del implicado.

Al respecto, el magistrado Omar René Gutiérrez Arredondo explicó que la determinación se tomó debido a que consideran que no se tienen las pruebas suficientes para corroborar la participación de Eduardo Treviño en el delito.

“Las pruebas que se utilizaron para decretar la responsabilidad penal, del quejoso, evidentemente son insuficientes”, las cuales presuntamente se obtuvieron de manera ilegal, agregó el magistrado Carlos Aldo Vargas.

Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, fue secuestrado en 2011. 'Gato' Ortiz y 'La Tía' estuvieron involucrados. (Foto: Especial El Financiero)

“(La detención y sentencia) obedecen a una deficiente actuación de la Fiscalía, con malas prácticas; con un afán de buscar culpables, (utilizaron) pésimas prácticas de obtener declaraciones en situaciones ilegales”, aseguró el magistrado sobre el caso de Héctor Eduardo Treviño.

Cabe señalar que el futbolista Omar ‘Gato’ Ortiz, otro de los implicados, denunció haber sufrido tortura tras su detención: “al final me hicieron firmar unas hojas, amenazado me dijeron que firmara. No sé (que firmé). Solamente (sé que decían) que yo he participado en secuestros”, dijo para el pódcast de Saskia Niño de Rivera.

La licenciada Sandra Deyanira Herrera Benítez también aseguró que el reconocimiento que hizo el esposo de la integrante del clan Trevi-Andrade no fue el adecuado.

Armando Gómez fue secuestrado en octubre de 2011. (Foto: Archivo) (Instagram / @armandogomez73)

“La víctima, al serle puesta a la vista la foto del acusado y ponerle el audio de su voz, lo reconoció como la persona que lo cuidaba mientras estuvo secuestrado, sin embargo, esta diligencia se desahogó sin que estuviera presente el defensor del acusado”, señaló la magistrada.

Es por esto que finalmente se llegó a la conclusión de que la sentencia de 50 años de Héctor Eduardo Treviño debía ser anulada y se dictó la liberación del acusado, de acuerdo con la información presentada por Primer Impacto.

¿Cómo fue el secuestro de Armando Gómez?

En 2011, Gloria Trevi estaba llevando a cabo su gira Tour Internacional Gloria, con la cual llegó a Monterrey para dar dos conciertos el 7 y 8 de octubre, acompañada de su esposo.

Aunque todo transcurrió con normalidad, la situación dio un giro radical cuando Armando Gómez acudió a una reunión a la cual no asistió la cantante Gloria Trevi, quien permaneció en su hotel con el objetivo de descansar para su show del día siguiente.

Cuando él iba de regreso en la madrugada del viernes 7 de octubre sucedió el secuestro: “se nos cerró un automóvil, tipo Stratus color blanco del cual descendieron dos sujetos del sexo masculino encapuchados”, dice la declaración de Armando obtenida por Primer Impacto.

Omar 'Gato' Ortiz es un exfutbolista; jugaba como portero en Rayados de Monterrey hasta su detención, en 2012. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro / Mexsport)

“Uno de ellos se dirigió a la puerta del conductor y el otro se dirigió conmigo, ordenándome que bajara del vehículo, en ese momento yo vi la oportunidad de escapar y trate de correr, pero me detuve al escuchar disparos de arma de fuego”, agregó.

Gómez fue liberado la mañana del lunes 10 de octubre de 2011. La investigación de estos hechos llevó a la detención del futbolista Omar ‘El Gato’ Ortiz Marrufo, quien jugó para los Rayados.

Él fue acusado de ser parte de una banda dedicada al secuestro, la cual se vinculó con el Cartel del Golfo, según compartió la entonces Procuraduría de Nuevo León, quien aseguró que el deportista se encargaba de ‘cazar’ a las víctimas.

Omar 'Gato' Ortiz fue procesado junto a otros tres cómplices: Cesar Acosta, Luis Alberto Tamez, y Héctor Eduardo Treviño. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

El exfutbolista fue llevado al Penal de Cadereyta, Nuevo León en 2012, tras su detención, y fue hasta el 2019 que ‘El Gato’ Ortiz recibió una sentencia de 75 años de prisión.