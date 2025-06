Así es la vida en prisión de Omar ‘Gato’ Ortiz, exportero de Rayados sentenciado por secuestro: ‘Soy feliz’

La historia de Omar ‘Gato’ Ortiz, sentenciado por el secuestro del esposo de Gloria Trevi, no pasa desapercibida para los amantes del futbol que lo recuerdan portando la playera de Rayados (que juega contra el River en el Mundial de Clubes 2025). Y a 13 años de su detención, la vida le cambió por completo.

El exportero de Rayados ‘Gato’ Ortiz fue detenido en enero de 2012, tras acusarlo de formar parte de una banda delictiva que se dedicaba al secuestro de personas. Desde entonces, está recluido en Nuevo León.

Pese a que en una entrevista aseguró que su detención fue arbitraria y con violencia, lo cierto es que en la actualidad agradece el hecho de ser interno en el Penal de Cadereyta, Nuevo León, en el que lleva 13 años.

¿Cómo vive Omar ‘Gato’ Ortiz en prisión?

Desde que ingresó a prisión, para el ‘Gato’ Ortiz su etapa como futbolista dejó de existir y es algo que, aunque recuerda con aprecio, no le interesa hablar, pues sus intereses ya son otros, y mucho de ello es gracias a la religión.

“En este lugar soy feliz; mucha gente no lo ha entendido, incluso familiares míos no entienden cómo una persona puede ser feliz en este lugar (…) ‘todo lo puedo en Cristo que me fortalece’”, cita, en una entrevista con Telediario Monterrey que data de 2024.

'Gato' Ortiz jugó en varios equipos, uno de los más importantes fue en el Monterrey. (EDGAR QUINTANA/Mexsport / EDGAR QUINTANA)

La felicidad que siente al estar en prisión se la atribuye a la religión, misma en la que se adentró desde su estancia en el CERESO de Cadereyta, NL. “No por lo que tengo materialmente o por dónde estoy, y estoy con él (Dios)”, agrega.

¿A qué se dedica el ‘Gato’ Ortiz en la cárcel?

Dentro de la cárcel, el exfutbolista de la Liga MX tiene una tarea en concreto, que básicamente es el trabajo que le confirieron: dar servicio de lavandería a diferentes áreas del penal.

“Pero la importante y (por la) que dejaría todo por eso, es predicar la palabra”, algo que hace desde 7 años, poco antes de que le dieran su sentencia de 75 años por el secuestro de tres personas, entre ellas Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi.

El momento crucial de Omar Ortiz dentro de la cárcel en el cual se acercó a la religión fue después de un motín en el Penal de Cadereyta, Nuevo León, ocurrido en 2017, donde incluso hubo muertos.

Antes de su trabajo en lavandería, señala que convivía con los pacientes psiquiátricos, y ayudaba en las labores de limpieza de algunas áreas.

El exportero 'Gato' Ortiz hace labores de lavandería en la cárcel. (Cuartoscuro)

La vida personal de Omar Ortiz: Familia, amistades y relaciones del ‘Gato’, exportero de Rayados

A 13 años de su detención y de que vive en la cárcel, menciona que todavía conserva amigos ‘de afuera’, quienes van a visitarlo, al igual que sus familiares. “La mayoría fueron excompañeros, exporteros”, y menciona a figuras como Óscar Dautt, Melvin Brown y Esdras Rangel.

Durante la pandemia se enfermó una vez de COVID, con lo que se le quitaron el gusto y el olfato. “14 días muy difíciles”, explicó el que fue futbolista de Rayados.

Los primeros meses dentro de Cadereyta se convirtieron en los más complicados, pues la mujer que en ese entonces era su pareja y madre de algunos de sus hijos, decidió alejarse de él y lo que implicaba tener a alguien en prisión.

‘Gato’ Ortiz se casó en prisión: Así fue su última relación amorosa

Después de mucho tiempo, el amor le sonrío de nueva cuenta, pues conoció a una mujer por teléfono con la que después entabló una relación y posteriormente se casó dentro del penal.

“Hablo con ella (por teléfono) y lo primero que le dije: ‘Yo necesito que tú me digas las cosas claras. Necesito un compromiso serio, pero si también quieres jugar, pues jugamos’ (…) ‘No me digas que vienes y luego no vienes’ (le dije). Y así empezamos, y gracias a Dios hasta hoy estamos casados“, explicó en esa conversación el exportero del Monterrey, de la Liga MX.

Omar el ‘Gato’ Ortiz fue sentenciado a 75 años de prisión. (Foto: Cuartoscuro)

Con su esposa tuvo tres hijos ya dentro de la prisión; ellos son los menores de 9 que tiene, pues en su etapa como futbolista tuvo dos hijos con una mujer, se separó, volvió a juntarse y engendró cuatro más, y los que procreó con su esposa, misma que tomó la decisión de ya no ir a visitarlo hace casi tres años (dos en 2024).

Gracias a la fe que tiene en Dios y a que se adentró en la religión desde hace años, es que su estancia en el CERESO de Cadereyta tras las acusaciones por secuestro de las que fue objeto es plena y se dice tranquilo de lo que vive actualmente.