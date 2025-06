Martinoli se la ‘canta’ a Faitelson: ¿Qué dijo el comentarista en su transmisión con Luis García y Jorge Campos?

El narrador Christian Martinoli respondió a las críticas realizas por el periodista deportivo David Faitelson luego de las transmisiones de partidos que ha realizado el nacido en Argentina con el exfutbolista Luis García en su canal de YouTube.

Todo inició luego de que la televisora pusiera un comunicado en las redes sociales de Azteca Deportes, indicando que no tendrían la transmisión de la Copa Oro 2025, rompiendo con la tradición de ser la alternativa a Televisa (TUDN) para ver a la Selección Mexicana.

“Creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos”, denunciaron y prometieron regresar para ofrecer el Mundial de 2026 mediante sus pantallas.

Ante esto, Martinoli y García recurrieron al canal del exjugador de la Selección Mexicana para realizar una narración del partido México vs. República Dominicana y posteriormente de más partidos, aunque sin la censura que les impone la televisión abierta.

Esto generó que ambos utilizaran un lenguaje mucho más coloquial, lo cual fue criticado por David Faitelson, comentarista de la cadena TUDN y excompañero de Martinoli en Azteca Deportes bajo la gestión del periodista José Ramón Fernández.

¿Qué dijo Faitelson sobre la transmisión de Martinoli en YouTube?

Faitelson apareció en un video mediante las redes sociales, en donde abordó sobre la dinámica que han adoptado Martinoli y Luis García en sus últimas transmisiones.

“No tengo nada contra Christian Martinoli y Luis García, los dos fueron mis compañeros y son mis amigos pero, con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, groserías, palabras fuera de lugar o reírse...”, critica.

En ese sentido, reflexiona: “A mí me enseñaron a hacer periodismo, me puedo equivocar, tomar malas decisiones, tampoco soy de cerrarme en un periodismo muy serio o rígido, podemos reírnos, pero hay espacio para todo”.

El comentarista aseguró que el “límite” para él era que no dijera nada que pudiera “avergonzar” a sus hijas. Luego de esto, el propio Martinoli mandó saludos para su hija, sobre quien comentó: “Está en la asamblea de Francia en este instante y nos está siguiendo en la madrugada; mi hija tiene calidad y plenitud absoluta para ver éste y otros contenidos”.

¿Qué dijo Martinoli sobre Faitelson?

Durante la transmisión con motivo del México vs. Surinam, el comentarista no hizo alusión únicamente a Televisa en varias ocasiones y a una posible demanda contra Martinoli y Luis García por no contar con los derechos, sino también a algo dicho por Faitelson.

Martinoli no se contuvo con sus comentarios: “¿Ya está montado en esa ola? ‘Ese güey no sabe nada, es un pin*** payaso (...) ofende al periodismo, genera violencia (...)’, ¿y qué más linduras dicen esta bola de pe****os, Doctor?”.

Tras esto, Martinoli aseguró que cuenta con estudios universitarios pero que, actualmente, no ejerce tal cual el periodismo, sino que se centra mucho más en el entretenimiento.

“Yo fui a la universidad, güeyes, y, cuando quieran, les doy una pin*** repasada el día que se me antoje. Esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja, me divierto... me pongo serio y los hago mier**, ¡es lo que no entienden!”, sentenció.