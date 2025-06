Martinoli y Luis García innovan en su transmisión, ¿por qué TV Azteca no pasa la Copa de Oro 2025?

La Selección Mexicana debutó con victoria ante República Dominicana en la Copa Oro 2025, pero el tema que dominó redes sociales no fue el resultado, sino la transmisión. TUDN fue la única señal en México con los derechos del torneo, lo que dejó fuera a TV Azteca… pero no a sus comentaristas estrella, Christian Martinoli y Luis García.

Los comentaristas deportivos sorprendieron a la afición con una transmisión paralela en YouTube, desde el canal oficial del ‘Doctor’. Sin acceso a las imágenes del partido, pero con su estilo irreverente y característico, narraron en vivo todo el encuentro. Sin censura y sin las restricciones de la televisión abierta, lo cual le otorgó de una dinámica diferente para los espectadores.

La decisión generó comentarios en redes. Muchos usuarios eligieron ver el partido por TUDN mientras escuchaban la narración de Martinoli y García desde otro dispositivo, mientras que otros simplemente acudieron al las señales de Televisa Deportes.

El partido debut de la Selección Mexicana en Copa Oro 2025 fue vs. República Dominicana. (Foto: Especial El Financiero)

Y aunque muchos tenían la duda, TV Azteca también se encargó de aclarar qué fue lo que ocurrió con su transmisión; conoce todos los detalles a continuación.

México vs. República Dominicana en TV Azteca: ¿Por qué Azteca Deportes no transmitió el partido?

La televisora del Ajusco explicó la situación en un comunicado. Aseguró que intentó adquirir los derechos de transmisión, pero se encontró con condiciones y costos que calificó como “absurdos”. Aunque no precisaron desde dónde provinieron estas situaciones que consideraron como exageradas.

“En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección y, sobre todo, con su gente. En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro. No porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos”, indicaron.

También aprovecharon para recordar su preferencia por una parte de la audiencia y garantizaron su regreso para la próxima Copa del Mundo.

“Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutar con los mejores. Pero no se preocupen, que en el Mundial 2026 allí vamos a estar”, sentenciaron.

¿Qué hicieron Martinoli y Luis García para el México vs. República Domincana?

Aunque no cuentan con los derechos de la competencia, Christian Martinoli y Luis García reunieron al público en YouTube para celebrar el México vs. República Dominicana en la apertura de la Copa Oro 2025.

Mediante su transmisión en vivo, no sólo dieron una narración del partido, aparecieron ellos a cuadro permanentemente, sino que también prometieron regresar para los próximos partidos de la Selección Mexicana y algunos del Mundial de Clubes, como el Rayados de Monterrey vs. Inter de Milán.

Usuarios en redes sociales compartieron algunas fotografías, en las que presumían estar viendo el partido de la Selección Mexicana mediante la única señal disponible en México, TUDN, pero con otro dispositivo para poder escuchar la narración de Martinoli y Luis García.

De entre los comentarios que se pueden leer, esta dinámica fue gustada por muchos debido a que permite que los comentaristas se expresen de una manera mucho más plena y sin miedo a que las autoridades les impongan multas por las palabras que utilizan.

Pero quienes los sigan, tendrán acceso gratuito pero únicamente a sus comentarios, sin alguna imagen del encuentro ni el sonido del estadio.

Otra curiosidad es que las redes sociales de TV Azteca le dieron promoción a la transmisión de Martinoli y Luis García en muestra de apoyo a sus estrellas.