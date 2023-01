‘Piojo’ Herrera y Martinoli se hospedaron en mismo hotel en Qatar; ‘Me lo crucé varias veces’

Miguel ‘Piojo’ Herrera y Christian Martinoli, por más que quizá se evitan y desean no verse las caras, sus profesiones los ponen a veces en el mismo camino y así fue nuevamente durante el Mundial de Qatar después de su altercado en un aeropuerto de Estados Unidos en 2015.

En julio del 2015, el entonces director técnico de la Selección Mexicana encaró al periodista de TV Azteca en los pasillos del aeropuerto de Philadelphia luego de que su hija Mishelle Herrera les reclamó a Martinoli y a Luis García por criticar a su padre durante la Copa Oro.

Aquella confrontación provocó que ‘Piojo’ Herrera fuera destituido como entrenador del Tricolor.

‘Piojo’ y Martinoli se cruzaron en Qatar

Miguel Herrera aseguró en una entrevista con Fox Sports México que no guarda ningún rencor con TV Azteca por las críticas de Christian Martinoli y tampoco cree que la televisora influya en la Selección Mexicana para no ser considerado de nuevo como director técnico.

“A TV Azteca le tengo un respeto total, como a todos los medios, sean chiquitos o grandotes. TV Azteca me pide entrevista y los seguí atendiendo de la misma forma. Yo no estoy peleado con TV Azteca, es una televisora que me ha ayudado a crecer muchísimo, tuve mucho apoyo de ellos, discutí y tuve diferencias con una sola persona”, aseguró.

El exentrenador del América, Tigres y Xolos reveló que durante el Mundial de Qatar, al que acudió como analista de una televisora, se hospedó en el mismo hotel que Christian Martinoli y demás talento de la televisora del Ajusco, pero no tuvieron problemas porque él ya no le da importancia a su enemistad.

“Me lo he cruzado (a Martinoli) en varios lados, en Mundiales... en el último Mundial estuvimos en el mismo hotel, me lo crucé varias veces y no pasó absolutamente nada porque mi cabeza ya está pensando en lo que sigue y no lo que pasó hace muchos años”, comentó Herrera. “Es algo que quedó en la historia, un mal sabor de boca que he tenido que sacar. Me los crucé en el pasillo, elevadores, en los estadios, estuvimos muy cerca y no pasa nada”.

Miguel Herrera tiene un coach mental y quiere volver al Tricolor

El ‘Piojo’ compartió que ha acudido con un coach mental para controlar su temperamento luego de ser también despedido del América por un altercado con un rival y salir de Tigres tras criticar la edad de sus jugadores.

“Un coach me está ayudando para esa segunda parte de qué pasa después de, cuando se acaba la cancha. En ese proceso estamos, conscientes de los errores que hemos cometido y tratar de erradicarlos para que el siguiente proceso que venga de trabajo sea totalmente concentrado en lo que tenemos que hacer”, dijo en otra entrevista a TUDN.

Miguel Herrera actualmente no tiene club, pero ha dicho que le gustaría volver a dirigir a la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026. “Yo no salí por resultados, yo salí desafortunadamente por una situación de fuera del futbol. Siempre he estado listo para la Selección”, dijo a EFE hace unos meses.