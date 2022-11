Miguel ‘Piojo’ Herrera se va de Tigres con otra polémica; estas han sido las anteriores

Miguel ‘Piojo’ Herrera fue despedido como entrenador de los Tigres UANL, después de que en tres torneos no fue capaz de conseguir ningún título con una de las nóminas más altas de la Liga MX y del continente.

“El Club Tigres anuncia que después de realizar un análisis a profundidad ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel Herrera y su equipo de trabajo”, anunciaron los felinos en una nota de prensa.

‘Piojo’ Herrera se quedó muy lejos de emular a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti pues en tres torneos lo más lejos que llegó con Tigres fueron dos semifinales. Además, en su último partido se quejó de que su plantilla se había hecho vieja.

Las polémicas de ‘Piojo’ Herrera

Miguel Herrera nuevamente quedó fuera de un club, como técnico o jugador, no sin hacerlo con una polémica de por medio. Además, ha tenido otros escándalos fuera de la cancha.

Piojo Herrera golpea a pseudoaficionado, León vs Atlante 1994. pic.twitter.com/otjDSpMFuG — Concachampions StanAccount ⭐️🌟🌟 🫣 (@P4nk3k317) September 1, 2021

Tigres se hizo viejo

Tigres fue eliminado por Pachuca en cuartos de final del reciente Apertura 2022 de la Liga MX y en la que, sin saberlo aún, sería su última conferencia de prensa como entrenador del equipo, Herrera opinó que quien fuese el técnico el próximo torneo, tendrá que lidiar con un equipo que “se hizo viejo”.

“Si me van a correr, eso lo deciden ellos [los directivos]. Ni la gente puede decidir. Ya lo dije, me va a tocar o le tocará a otro el recambio generacional de este equipo que lo ganó todo en 10 años, pero que ya se hizo viejo para el futbol. [André-Pierre] Gignac no es eterno”.

Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres, dijo que no estaban de acuerdo en que la plantilla se hizo añeja con las declaraciones de Herrera. “El promedio de edad del equipo ahí está. En año y medio hemos tenido semifinales y cuartos de final”.

Despedido del América por pelea

Herrera fue cesado de las Águilas en diciembre del 2020 después de intercambiar jalones y empujones con un auxiliar técnico de Los Ángeles FC durante el partido de semifinales de la Concachampions.

MIGUEL HERRERA SE VA A LOS GOLPES CON EL AUXILIAR DEL LAFC



El Piojo no se aguanto la rabia y protagonizó una pelea que le podría salir muy cara. pic.twitter.com/R2a8PXxbQq — Club América (@ClubAmr57489813) December 20, 2020

Pelea del ‘Piojo’ con Martinoli

Miguel Herrera perdió su puesto como director técnico de la Selección Mexicana en 2015 luego de discutir con el periodista Christian Martinoli y el comentarista Luis García en un aeropuerto de Estados Unidos después de la Copa Oro.

Fuera del Mundial del 94 por impulsivo

Como jugador no fue convocado por Miguel Mejía Barón a la Selección Mexicana a la Copa Mundial de EU 1994 por su carácter impulsivo. El ‘Piojo’ se había peleado con un aficionado del León en un partido del Atlante y un año antes se hizo expulsar en un partido del Tri por patear a un rival.

Recomienda buscar futbolistas en cárceles

Miguel Herrera sugirió a otros entrenadores asistir a complejos carcelarios, como Puente Grande, en Jalisco, para hacer visorias en busca de nuevos talentos. “Por supuesto que hay talento ahí, y si hay un talento que salga, por su puesto que podría ser impulsado”, opinó.

Pide a regios bañarse en 3 minutos

Miguel Herrera respaldó al Gobierno de Nuevo León en su campaña para disminuir el consumo de agua ante la escasez del líquido a mediados del 2022. “Báñense lo más pronto posible, tres minutos dicen ellos; vamos a hacerlo en tiempo récord, si se puede menos, mejor”, mencionó en un video. La Liga MX prohíbe a jugadores y técnicos involucrarse en asuntos políticos o religiosos.