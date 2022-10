Liga MX: Tigres, la segunda plantilla más ‘vieja’; ¿Tiene razón ‘Piojo’ Herrera?

Los Tigres de la UANL y Miguel ‘Piojo’ Herrera una vez más quedaron fuera de la pelea por el título de la Liga MX y nuevamente el director técnico evadió su responsabilidad y dio como argumento de su derrota la edad de algunos jugadores del equipo y el arbitraje.

El club universitario perdió 1-2 con Pachuca el pasado domingo y quedó eliminado en los cuartos de final de la liguilla con marcador global de 2-2 (Tuzos avanzó gracias a su mejor posición en la clasificación).

¿Qué dijo ‘Piojo’ Herrera de Tigres?

Después de que Tigres fue eliminado por Pachuca, Miguel Herrera se negó a reclamar sobre el arbitraje de Fernando Guerrero para no ser multado porque “no quiero regalarle más dinero a la Federación [Mexicana de Futbol]” y sobre su continuidad en el club. Sin embargo, sí opinó que el técnico que esté el próximo torneo, tendrá que lidiar con un equipo que “se hizo viejo”.

“Si me van a correr, eso lo deciden ellos [los directivos]. Ni la gente puede decidir. Ya lo dije, me va a tocar o le tocará a otro el recambio generacional de este equipo que lo ganó todo en 10 años, pero que ya se hizo viejo para el futbol. [André-Pierre] Gignac no es eterno”.

Este es el tercer torneo con Miguel Herrera al frente del banquillo que Tigres no llega a la final. En los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 fue eliminado en semifinales por León y Atlas, respectivamente.

Directiva de Tigres, en desacuerdo con ‘Piojo’ Herrera

Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres, dijo que Miguel Herrera aún tiene contrato para un torneo más, pero harán una evaluación fuerte y profunda de su trabajo y no tomarán una decisión a la ligera. Además, dijo que no están de acuerdo en que la plantilla se hizo añeja.

“Sí quiero aclarar que no comparto las declaraciones de Miguel. El promedio de edad del equipo ahí está. En año y medio hemos tenido semifinales y cuartos de final. No es el objetivo, me queda claro, pero por eso estamos analizando qué nos hace falta”, dijo el directivo en conferencia de prensa del club.

¿Cuál es la media de edad de Tigres?

La plantilla de Tigres de la UANL tiene una media de edad de 28 años. Sin embargo, los jugadores que han formado parte de los últimos cinco campeonatos de liga entre 2011 y 2019, rebasan los 30 años de edad. Además, es la plantilla de la Liga MX con segunda mayor media de edad, según cifras de Transfermarkt.

Jugadores de mayor edad en Tigres:

Nahuel Guzmán - 36 años

Hugo Ayala - 35 años

Javier Aquino - 32 años

Luis ‘Chaka’ Rodríguez - 31 años

Guido Pizarro - 32 años

Rafael Carioca - 33 años

André-Pierre Gignac - 36 años

Media de edad de los equipos de la Liga MX:

Juárez / 28.7 años Tigres / 28.3 años Querétaro / 28 años América / 27.9 años Toluca / 27.9 años Cruz Azul / 27.4 años Monterrey / 27.2 años Puebla / 27.1 años León / 26.8 años Chivas / 26.7 años Atlas / 26.4 años Tijuana / 26.4 años Mazatlán / 26.3 años San Luis / 26.0 años Pumas / 26.0 años Necaxa / 25.8 años Santos / 25.7 años Pachuca / 25.6 años

‘Tuca’ Ferretti defiende a ‘viejitos’ de Tigres

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti’, el director técnico que le dio a Tigres cinco títulos de Liga MX en la década pasada, pero que es reconocido por no dar muchas oportunidades a jugadores más jóvenes (en contraste con Miguel ‘Piojo’ Herrera), también estuvo en desacuerdo con las declaraciones de su sucesor.

El brasileño comentó al periódico Cancha que “en el futbol no hay edad, hay capacidad” y que un jugador de 38 años puede dar los mismos resultados que uno de 17. Dijo que si Tigres ha llegado hasta semifinales es por los jugadores ‘viejos’ y que otros equipos quisieran tenerlos en su plantilla.