No era fiesta de narcos, era de un videojuego: ‘Cata’ Domínguez justifica fotos

Julio César ‘Cata’ Domínguez, futbolista del Cruz Azul en la Liga MX, ofreció este martes 10 de enero otra disculpa pública por las imágenes de la fiesta infantil de su hijo, y aseguró que no se trató de temática de narcotraficantes, sino de un videojuego.

“En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón e indignación, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y lo llevé a un show de laser tag”, dijo el ‘Cata’ Domínguez sobre la celebración en las que nos niños portaban pistolas de plástico y gorras con las siglas de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera y la leyenda ‘Chapiza’.

El defensa mexicano admitió que “fue un error” y ofreció una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a sus compañeros, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por “estos desafortunados hechos”.

Además, ‘Cata’ Domínguez destacó que fue un evento privado totalmente ajeno a su profesión y deslindó a la Liga MX y a la FMF por por lo sucedido en aquella reunión, luego de que la liga y la ‘Máquina’ emitieron horas antes una postura al respecto y lo comprometieron a ofrecer nuevamente una disculpa pública.

“Como lo exprese anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita y me he comprometido a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha”.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

¿Cómo fue la fiesta del ‘Cata’ Domínguez, jugador del Cruz Azul?

El sábado 7 de enero circularon algunas fotografías que compartió ‘Cata’ Domínguez en sus stories de Instagram sobre la fiesta de cumpleaños de su hijo Matías, apenas unos días después del segundo ‘Culiacanazo’ y la recaptura del narcotraficante Ovidio Guzmán.

Varios niños de la fiesta lucían gorras con las siglas del narcotraficante Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera o la leyenda ‘Chapiza’, además de portar pistolas de juguete y pasamontañas. El defensa de la ‘Máquina’ se disculpó por las imágenes.

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX?

El Código de Ética de la Liga MX establece que todos los participantes de la competencia deberán cumplir los ordenamientos jurídicos que regulan el futbol federado.

El artículo 7 manifiesta que “independientemente de la idelología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que está sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político”.

El Código de Ética de la Liga MX no hace referencia específica al narcotráfico, solo menciona en el artículo 6 que todos lo involucrados directa o indirectamente con la Federación Mexicana de Futbol deberán “respetar la dignidad de las personas y abstenerse de llevar a cabo cualquier acto discriminatorio por razones de género, raza, origen étnico, nacionalidad, opinión política, clase social, posición económica, religión, lengua o idioma, preferencia sexual o discapacidad”.

Las posibles sanciones de la Liga MX por infrigir uno de estos dos artículos del Código de Ética van desde una simple advertencia, hasta la posible desafiliación de la competencia y de la FMF. La liga no se ha manifestado al respecto del defensa del Cruz Azul.

Julio César Domínguez, de 35 años de edad, es el jugador con más tiempo en Cruz Azul, actualmente; está desde 2006 en el club y ha disputado más de 600 partidos.