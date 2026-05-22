Renuncia Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia de Trump, por cáncer de hueso de su esposo

Tulsi Gabbard dijo que debe 'alejarse del servicio público' para apoyar a su esposo en su batalla contra el cáncer de hueso.

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump.

“Lamentablemente debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026″, escribió en una carta. Fox News informó primero de la noticia.

Tulsi Gabbard presentó su renuncia a Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, afirmó el medio. “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, escribió el presidente de EU en su red Truth Social.

La dimisión de Tulsi Gabbard a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que dirigió por año y medio, se debe a la batalla de su esposo contra el cáncer de huesos.

“En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta lucha”, declaró, al explicar que su esposo Abraham ha sido una pieza clave en su vida durante sus 11 años de matrimonio, acompañándola y respaldándola en distintas etapas, desde su despliegue en África Oriental en una misión conjunta de Operaciones Especiales hasta campañas políticas.

¿Tulsi Gabbard no estaba de acuerdo con la guerra contra Irán?

Gabbard, veterana y excongresista demócrata de Hawái, forjó su reputación política en oposición a las guerras en el extranjero. Esto la colocó en una posición incómoda cuando Estados Unidos se unió a Israel en el lanzamiento de ataques contra Irán el 28 de febrero.

Durante una audiencia en el Congreso en marzo, sus comentarios mesurados destacaron por su cuidadosa falta de respaldo a la decisión de Trump de atacar a Irán. Evadió repetidamente las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto, incluido el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Gabbard afirmó en declaraciones escritas al Comité de Inteligencia del Senado que Irán no había hecho ningún esfuerzo por reconstruir su capacidad nuclear después de que los ataques de EU “aniquilaran” su programa nuclear en 2025.

Esta declaración contradijo la de Trump, quien ha afirmado repetidamente que la guerra era necesaria para evitar una amenaza inminente de la República Islámica.

Esto generó varios intercambios incómodos con los legisladores que le pidieron a Gabbard su opinión sobre la amenaza que representa Irán como máxima responsable de inteligencia del país. Ella repitió en varias ocasiones que la decisión de atacar fue de Trump, no suya.

¿Qué funcionarios han renunciado o salido del Gabinete de Donald Trump?

La primera ‘sorpresa’ fue la salida de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Trump y señalada por las redadas contra migrantes en Estados Unidos.

“Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (especialmente en la frontera), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, anunció Trump el pasado 5 de marzo.

La apodada ‘ICE Barbie’ fue sustituida en el gabinete por Markwayne Mullin, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum el jueves 21 de mayo en Palacio Nacional.

“Discutimos prioridades clave de Estados Unidos, incluyendo fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas; sostener el progreso en lalucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales; reforzar los compromisos operativos para nuestra seguridad fronteriza compartida, y prevenir la migración ilegal”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Un mes después, Donald Trump removió a Pam Bondi, fiscal general de EU, quien enfrentó críticas por la publicación de los llamados Archivos de Epstein.

Bloomberg también reportó que Donald Trump quedó ‘frustrado’ con Pam Bondi porque no logró presentar casos penales en contra de figuras vistas como enemigos políticos del presidente de EU.

Con información de AP y Bloomberg