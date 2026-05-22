Stray Kids anuncia concierto en México: Fecha, sede, venta de boletos y todos los detalles

Poco después del revuelo que dejaron los conciertos de BTS en Ciudad de México, otra noticia entusiasma a los seguidores del k-pop: Stray Kids confirmó su regreso al país con una presentación especial que forma parte de una gira por Latinoamérica.

La agrupación surcoreana apostará esta vez por una propuesta distinta: en lugar de un concierto tradicional, el grupo llevará ‘STRAYCITY’, una experiencia que recuerda a los festivales de música e incluso tendrán 3 bandas abridoras.

El anuncio también marca el regreso de Stray Kids a México después de su paso por el país durante la gira dominATE World Tour en 2025. Desde entonces, los seguidores mexicanos esperaban una nueva fecha.

¿Cuándo es el concierto de Stray Kids en México?

Stray Kids ofrecerá un concierto en Ciudad de México el próximo 25 de septiembre de 2026. El evento tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes del país para espectáculos internacionales.

El concierto en México es parte de una gira titulada ‘STRAYCITY’, que también llegará a Bogotá y Buenos Aires. Además, el grupo participará previamente en el festival Rock in Rio en Brasil.

Fecha : 25 de septiembre de 2026

: 25 de septiembre de 2026 Sede: Estadio GNP Seguros

Según la información difundida por los organizadores, ‘STRAYCITY’ busca funcionar como “un espacio que combine música y autoexpresión” permitiendo que los asistentes caminen libremente por toda la experiencia. México será la última parada latinoamericana anunciada hasta ahora.

Stray Kids en México: ¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La espera para STAY en México será corta. La venta general de boletos para el concierto de Stray Kids comienza el 29 de mayo de 2026 a las 2:00 p.m. (hora del centro de México) y estará disponible mediante Ticketmaster México.

Además de las entradas convencionales, también habrá paquetes VIP, cuya venta iniciará al mismo tiempo. Hasta ahora no se han detallado los beneficios incluidos, aunque suelen ofrecer experiencias adicionales para los asistentes.

Los organizadores darán a conocer el mapa oficial del recinto y los precios de los boletos el próximo 27 de mayo, información que permitirá conocer las zonas disponibles dentro del Estadio GNP Seguros y el costo de cada sección.

Fechas clave para el concierto de Stray Kids en México son las siguientes:

27 de mayo de 2026: publicación del mapa del recinto y precios oficiales

publicación del mapa del recinto y precios oficiales 29 de mayo de 2026, 2:00 p.m.: inicio de la venta general de boletos

inicio de la venta general de boletos 29 de mayo de 2026, 2:00 p.m.: inicio de venta para paquetes VIP

Hasta ahora, los organizadores del evento no han informado si habrá alguna preventa especial para ciertas instituciones bancarias, como suele suceder con Banamex, o si los fans tendrán acceso a una venta anticipada.

¿Quiénes son los invitados al concierto de Stray Kids en México?

El espectáculo en Ciudad de México contará con artistas invitados distintos al resto de países. Para la fecha mexicana fueron anunciados:

NEXZ

Andrés Obregón

RENEE

La presencia de talento mexicano convierte a la parada nacional en una de las más particulares de ‘STRAYCITY’, ya que cada ciudad tendrá combinaciones distintas de invitados.