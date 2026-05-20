¡Concierto BTS llega a los cines! Fecha, sedes, preventa de boletos y todos los detalles

El concierto de Busan es especial, ya que esta fue la última ciudad donde BTS ofreció un show antes de la pausa por el servicio militar. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Netflix Press)

¡BTS vuelve a la pantalla grande! Si te dio ‘depresión post concierto’ luego de los shows que BTS ofreció en el Estadio GNP Seguros, tenemos buenas noticias: habrá una oportunidad más para ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook desde las salas de cine.

Con motivo de la gira ‘Arirang’, los Bangtan Boys tienen programado un concierto en Busan, una ciudad muy especial tanto para los idols como para el ARMY, por lo cual celebrarán este momento con una retransmisión internacional.

No es la primera vez que la experiencia BTS Live Viewing llega a México. Anteriormente, el grupo transmitió conciertos desde Corea del Sur y Japón, eventos que lograron llenar salas y reunir a miles de seguidores que buscaban vivir el espectáculo colectivo de cantar, usar lightsticks y compartir la experiencia con otros fans.

BTS dio tres conciertos en la CDMX y ahora transmitirán uno desde Busan. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo y en qué cines pasarán el concierto de BTS en Busan?

A través de sus redes sociales oficiales, BTS informó que la transmisión del concierto desde Busan está programada para el sábado 13 de junio de 2026; sin embargo, es posible que existan funciones en diferentes horarios.

Cuándo: sábado 13 de junio de 2026

sábado 13 de junio de 2026 Dónde: Cinépolis y Cinemex

Esto se debe a que no se trata de una transmisión completamente en vivo, sino de funciones diferidas: “En algunos territorios se programarán más tarde para ajustarse al tiempo local”, explicaron.

En México, la proyección estará disponible en Cinemex y Cinépolis, cadenas que ya confirmaron que la preventa de entradas comenzará a finales de mayo.

Concierto de BTS en cines: ¿Cuándo es la preventa de boletos?

En el comunicado oficial, BTS indicó que las entradas comenzarán a liberarse el próximo jueves 28 de mayo, por lo que las páginas de venta se habilitarán durante los días previos.

Evento: concierto de BTS en Busan

concierto de BTS en Busan Fecha de preventa: jueves 28 de mayo de 2026

Hasta ahora, ni Cinépolis ni Cinemex han brindado detalles sobre las salas que participarán. Cabe recordar que en eventos anteriores los conciertos del grupo estuvieron disponibles en salas tradicionales y VIP.

Al tratarse de una función especial, existe la posibilidad de que los boletos tengan un costo superior al de una película convencional, aunque todavía no se han revelado precios oficiales.

Por ahora, los seguidores pueden registrarse en: BTS World Tour Arirang in Busan: Live Viewing. A través de esta plataforma se enviarán actualizaciones sobre horarios, preventa y nuevas sedes disponibles.

¿Por qué el concierto de BTS en Busan es especial?

El concierto desde el Busan Asiad Main Stadium estará cargado de nostalgia, debido a que esta fue la última ciudad donde los idols ofrecieron un espectáculo antes de la pausa ocasionada por el servicio militar obligatorio.

Luego de aquel show, Jin inició su proceso y, con el tiempo, el resto de integrantes siguió el mismo camino. Esto provocó que BTS detuviera sus actividades grupales durante 3 años y 8 meses.

BTS se presenta en Busan en el mismo día del aniversario de su debut. (Foto: AP).

Pero eso no es todo: el concierto coincide con el aniversario del debut del grupo, celebrado cada 13 de junio, una fecha simbólica para el ARMY y para los integrantes.

Por ello, el espectáculo no solo representa una nueva presentación, también funciona como una celebración de la trayectoria de BTS y del regreso de los siete integrantes a los escenarios como agrupación.