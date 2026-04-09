‘Incluso en el Ejército hablábamos mucho’: BTS revela qué pasó en el servicio militar obligatorio

Según revelan los integrantes de BTS, pensaron que las ideas creativas regresarían rápidamente pero no fue así (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

La banda de k-pop BTS retomó sus actividades como grupo tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y reveló que ese periodo frenó su creatividad y dejó incertidumbre sobre su regreso.

La banda prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Arirang y una gira global tras más de cuatro años sin publicar música como grupo.

En entrevista con Bloomberg Businessweek, los integrantes detallaron que el servicio militar no solo interrumpió su dinámica artística, sino que también retrasó la construcción de una visión colectiva.

“En el servicio militar creía que, cuando todos saliéramos, las grandes ideas simplemente aparecerían… pero no fue así”, afirmó RM de BTS.

¿Qué pasó con BTS durante el servicio militar obligatorio en Corea del Sur?

El paso por el Ejército implicó una ruptura total con el proceso creativo del grupo. J-Hope explicó que la estructura militar limitó cualquier posibilidad de inspiración.

“Considero que el Ejército es una sociedad completamente distinta. Se nos asignó un rol totalmente diferente dentro de ese pequeño entorno. Estábamos muy ocupados intentando cumplir con esas funciones, así que no surgía inspiración”.

A esa dinámica se sumó la exigencia física. V reconoció que el desgaste le impedía pensar en música: “A mí ni siquiera se me ocurría nada, porque era físicamente muy exigente”.

BTS es una de las bandas más populares del KPop. (Foto: Shutterstock)

RM detalló que el ingreso escalonado de los integrantes prolongó la desconexión del grupo: “Entramos por turnos, así que todo tomó dos o tres años. Yo pensaba que cuando termináramos tendríamos un plan muy claro, pero no fue así”. También admitió que, tras concluir su servicio, enfrentó una falta de dirección pese al avance individual de otros miembros.

Sin embargo, no estuvieron del todo separados: “Ya éramos cercanos, pero al separarnos sentimos aún más la ausencia. Incluso en el Ejército hablábamos mucho, y ahora más después de regresar. Diría que estamos más unidos”, expresó Jimin.

¿Por qué BTS decidió regresar a sus raíces con ‘Arirang’?

Tras el servicio militar, el grupo surcoreano optó por reconstruir su identidad a partir de un elemento cultural compartido. RM explicó que la elección de Arirang respondió a la necesidad de reencontrar un punto en común: “Necesitábamos algo que uniera a los siete y que pudiéramos compartir con el mundo”.

Subrayó que el origen del grupo fue clave en esa decisión: “Concluimos que, aunque hay muchas bandas internacionales, nosotros somos coreanos, nacimos y crecimos en Corea. Ahí empezó BTS”.

Suga describió el enfoque musical del álbum como una mezcla amplia de estilos: “Este álbum abarca una gran variedad de géneros, pero nuestras raíces están en el hip-hop. Yo diría que es como una caja de regalo”.

J-Hope añadió que revisaron su discografía para evitar repetir fórmulas: decidió impulsar sesiones de composición fuera de Corea para construir un sonido distinto.

El grupo de Kpop BTS dio un concierto de regreso en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

¿Qué significa ‘Swim’, el sencillo de BTS sobre la confusión tras el Ejército?

El sencillo principal Swim sintetiza la etapa posterior al servicio militar. RM explicó que la canción refleja un estado de transición: “Es una canción suave, más madura. No es explosiva como lo que muchos esperan de BTS”.

El significado del tema se construye a partir de una metáfora central: “La escribí tratando de expresar la confusión después del servicio militar: la vida es como nadar, seguimos avanzando sin dejar de hacerlo”.

Con ese enfoque, el grupo plantea una narrativa más introspectiva respecto a sus lanzamientos previos.

BTS no usó IA durante la producción de ‘Arirang’

El regreso de BTS ocurre en un entorno distinto al que dejaron antes de su pausa. Suga señaló que el crecimiento del contenido musical y el uso de nuevas tecnologías han modificado la competencia.

“Muchas personas están usando inteligencia artificial para crear música, así que hay cada vez más canciones en el mercado. Hoy todo se trata de que la gente encuentre lo que le gusta y luego vaya a ver en vivo a ese artista”.

El rapero comparó este cambio con una transformación estructural: “Es como la Revolución Industrial. No tengo una visión negativa… Lo importante es tener criterio para saber si una pieza musical es buena”.

También aclaró que el grupo no utiliza estas herramientas, aunque reconoce su impacto en la industria.

BTS volvió con una gira y con el estreno del disco 'Arirang'. (Foto: EFE) (EFE) (EFE)

¿Cómo es la dinámica de BTS tras regresar del servicio militar?

Durante la pausa, cada integrante desarrolló proyectos como solista, pero el grupo dejó de producir música conjunta. El regreso implicó reconstruir su dinámica desde cero.

Jimin describió la rutina de trabajo durante las sesiones en Estados Unidos: “Nos despertábamos, hacíamos ejercicio, comíamos, íbamos al estudio y repetíamos ese patrón durante dos meses”.

J-Hope destacó el valor de ese reencuentro: “Fue muy divertido estar los siete juntos después de tanto tiempo”.

Ese proceso derivó en el lanzamiento de Arirang y en la planificación de una nueva gira global, en un mercado más fragmentado y competitivo que el que dominaron antes de su pausa.

Con información de Bloomberg Businessweek.