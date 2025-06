Faitelson ‘le tira’ a Martinoli y Luis García por su transmisión: ‘A mí me enseñaron a hacer periodismo’

¿Qué está pasando, doctor? David Faitelson criticó la transmisión de Christian Martinoli y Luis García en YouTube, donde comentaron el partido de la Selección Mexicana vs. República Dominicana en el debut de México en la Copa Oro 2025.

Aunque la transmisión tuvo más de 700 mil reproducciones, al excompañero de José Ramón Fernández no le agradó la manera en que comentaron, la cual calificó como “poco profesional”, además no estaba de acuerdo porque “no era periodismo”.

Las críticas de David Faitelson acerca de Martinoli y a Luis García no modificaron los planes de los comentaristas quienes repitieron la fórmula para el partido de Inter vs. Monterrey, perteneciente al Mundial de Clubes 2025.

¿Qué dijo David Faitelson de Christian Martinoli y Luis García?

Faitelson compartió un mensaje en las redes sociales donde criticó el video de Martinoli y Luis García, principalmente por el tipo de lenguaje empleado en la transmisión.

“Resulta que inventan periodismo televisivo, no tengo nada contra Christian Martinoli y Luis García, los dos fueron mis compañeros y son mis amigos, pero con todo respeto pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosada o groserías, palabras fuera de lugar o reírse”, dijo.

Él está en contra de las personas que prefieren ver ese tipo de transmisiones porque para él “no es periodismo”: “Vale la pena verlos, poner en silencio la transmisión en la televisión, pero a mí me enseñaron a hacer periodismo, me puedo equivocar, tomar malas decisiones, tampoco soy de cerrarme en un periodismo muy serio o rígido, podemos reírnos, pero hay espacio para todo”.

Finalmente, criticó a Martinoli y Luis García, exjugador de Pumas, por decir groserías durante el live del partido de México en la Copa Oro: “Siempre mi conciencia para una transmisión mía, siempre va a ser con límites, el cual es lo que mis hijas pueden ver en TV, que ellas vean una transmisión de futbol y no sentirse avergonzada por lo que dice su papá”.

Como reacción al video de Faitelson, usuarios de X hicieron memes o recordaron momentos del excompañero de la comentarista deportiva Inés Sainz, cuando fue “agredido” por Cuauhtémoc Blanco.

Martinoli respondió a los comentarios de David Faitelson este 17 de junio, pero de manera indirecta refiriéndose a los señalamientos de “las hijas”: “Un saludo para mis hijas que siguen el partido, sí señor, mi hija tiene plenitud y calidad para ver este y otros tantos contenidos”.

Memes del video de David Faitelson. (Foto: Captura X)

Luis García y Christian Martinoli narraron partidos en vivo en un live de YouTube

TV Azteca informó en un comunicado que no tiene los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Oro 2025, sin embargo, dos de sus comentaristas más reconocidos hicieron un live en YouTube para comentar el juego en tiempo real.

Se trató de Luis García y Christian Martinoli quienes narraron el debut de México en la Copa Oro en el canal Dr. García.

Este martes 17 de junio, ellos repitieron la fórmula para el partido de Monterrey vs. Inter, pero los anuncios de los juegos que comentan los dan el día del encuentro, consecuentemente se desconoce si comentarán los enfrentamientos del Mundial de Clubes 2025.