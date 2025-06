¿Demandaron a Martinoli y Luis García por transmisión? Bajan stream del Mundial de Clubes por ‘inconvenientes’

El comentarista deportivo Christian Martinoli y el exjugador Luis García insinuaron problemas por sus transmisiones en YouTube, donde han narrado algunos partidos de la Selección Mexicana en Copa Oro y uno de Monterrey en el Mundial de Clubes 2025.

TV Azteca, casa de ambas estrellas de televisión, suele contar con los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Mexicana; sin embargo, para la Copa Oro 2025 no fue el caso.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la cadena de televisión denunció que les ofrecían un trato injusto para adquirir los derechos, sin especificar por parte de quién.

“En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección y, sobre todo, con su gente. En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro. No porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos”, indican.

Ante esto, la principal voz de Azteca Deportes, Christian Martinoli, y el analista deportivo Luis García, decidieron no quedarse afuera y realizar su propia narración en YouTube, aunque sin imágenes del partido ni sonidos del estadio; únicamente ellos dos a cuadro.

Esto fue replicado por la famosa mancuerna en el partido Monterrey vs. Inter de Milán por el Mundial de Clubes 2025; sin embargo, cambiaron ligeramente la dinámica e hicieron alusión a que tuvieron contacto con abogados por posibles problemas legales.

Pero unas horas después, cuando el video ya sumaba más de un millón de reproducciones, la repetición de su directo se bajó sin dar explicaciones.

Su transmisión para el partido México vs. Surinam, sin embargo, siguió en pie y realizaron con normalidad la dinámica de cubrir un partido sin contar con los derechos, aunque realizaron algunos comentarios al respecto.

Martinoli y Luis García comentan en vivo el partido de México vs. Surinam en la Copa Oro 2025. (Foto: Especial El Financiero)

¿Christian Martinoli y Luis García tienen problemas con sus transmisiones en YouTube?

Durante la emisión en vivo que hicieron Martinoli y Luis García del Monterrey vs. Inter de Milán, se notaron algunos cambios de los comentaristas. No mencionaron ni el nombre de la competencia, Mundial de Clubes, ni los nombres de los equipos.

Haciendo alusión a su producción, Martinoli sacó el tema legal: “Hoy tuvimos tarde de abogados y estos güeyes (la producción de su directo) casi nos hunden peor que las instituciones que nos aventaron a los abogados, Doctor”.

En ese sentido, García reconoció: “Pero aguantaron vara, lo resolvieron; son horribles pero lo resolvieron”.

Durante la transmisión, hicieron alusión en varias ocasiones a comentaristas deportivos de otras cadenas y a potenciales demandas, aunque sin dar más detalles. Esta dinámica les trajo críticas, como la de David Faitelson de TUDN.

David Faitelson criticó la transmisión de YouTube de Martinoli y Luis García. (Foto: Especial)

Pero durante la más reciente transmisión con motivo del partido México vs. Surinam, Martinoli y García nuevamente hicieron alusión a probables problemas legales, bromeando al respecto.

“Los abogados, que nos están aventando hasta a la policía”, dijo Martinoli a su compañero.

“Pero también los nuestros son bravos”, respondió García ante el comentario sobre sus abogados.

En una etapa más avanzada del stream, cuando les avisaron que habían sido visitados por más de un millón y medio de espectadores, Martinoli dijo: “Mañana habrá un millón 500 mil mails”. Además, se burló de la situación: “Al Doctor, el naranja le va a venir de perlas”, refiriendo de un uniforme presidiario.

Con relación al Mundial de Clubes, sobre el cual habían asegurado que transmitirían con motivo de algunos partidos importantes, únicamente dio un comentario: “Ya no hay Talacha Cup (Mundial de Clubes), hemos tenido inconvenientes técnicos, por eso sólo tenemos Pitera Cup (Copa Oro)”.

En el mismo tenor burlón, prometieron que regresarían el próximo domingo, cuando México cierre la fase de grupos de la Copa Oro 2025 ante Costa Rica del ‘Piojo’ Miguel Herrera, exentrenador de la Selección de México quien salió del cargo tras una pelea precisamente con Martinoli.