Aguirre advierte a sus jugadores previo a México vs. Surinam: ‘Quien no esté preparado, no sirve para Selección’

Javier ‘Vasco’ Aguirre, entrenador de México, reveló este martes que, antes de que volviera a tomar su cargo, algunos jugadores del ‘Tri’ estaban cerca de renunciar a la Selección Nacional.

Esto debido a que recientemente el jugador español Álvaro Morata aseguró que pretende dejar de vestir la camiseta de la Selección de España, debido al foco de críticas que se ha vuelto por parte de aficionados y también de medios locales.

“Hoy leí la entrevista de Morata: Dijo que le silbaron y que, por ello, no quería volver a la selección porque le silban y es el foco de las crítica”, recordó Aguirre.

Javier Aguirre aseguró que México es favorito en la Copa Oro 2025. (Foto: Especial El Financiero)

El entrenador comparó su situación con la de su equipo en una reciente conferencia de prensa: “Pasaba algo similar en México, llevaba 15 años fuera, notaba que jugadores venían incómodos, sufriendo, por las críticas”.

¿Qué dijo el Vasco Aguirre sobre las críticas?

El ‘Vasco’ prepara a su equipo para enfrentarse este miércoles a Surinam, en el segundo partido de la Selección de México en la Copa Oro, en la que debutaron el sábado pasado con una apretada victoria de 3-2 en el partido México vs. República Dominicana.

“El que no esté preparado para la crítica ni para la exigencia no sirve para la Selección, no mientras yo esté dirigiendo. El grupo de futbolistas actuales están preparados, los veo fuerte, sólidos. Las críticas son bienvenidas, cada quien hace su trabajo de la mejor manera posible”, añadió quien fuera entrenador del Atlético de Madrid.

México es favorito en la Copa Oro 2025 con Raúl Jiménez como principal figura (Especial El Financiero).

Aguirre asumió el banquillo del ‘Tricolor’ en julio de 2024, para empezar su tercera etapa al frente de la Selección Nacional. Antes, la comandó en los mundiales 2002 y 2010, y ahora fue el elegido para hacerlo en 2026 y preparar al exjugador Rafa Márquez, quien es su auxiliar y asumirá el cargo hacia 2030.

El exentrenador del Mallorca de España afirmó que desde su vuelta, logró que los representantes del cuadro ‘azteca’ vuelvan a sentir orgullo por formar parte del equipo.

“Noto ahora el orgullo de venir a la selección, veo cómo cantan el Himno Nacional, cómo en el vestuario somos un grupo solidario. Ahora veo que les gusta venir”, asegura el ‘Vasco’.

México en Copa Oro: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana vs. Surinam?

Sobre el duelo ante Surinam, un cuadro que en el papel es “fácil”, el ‘Vasco’ descartó una goleada por parte de su conjunto.

“La verdad es que no hay rival pequeño. Sostengo que somos favoritos con otras tres selecciones para llevarnos la Copa, pero todos los partidos son igualados (...) Todos quieren que ganemos 4-0, lo entiendo, pero no es tan así, debemos ir creciendo, mejorando dentro y fuera del terreno de juego”, comentó.

México vs. Surinam se juega el miércoles 18 de junio a las 8:00 pm desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas por la jornada 2 de la Copa Oro 2025.

Ochoa, Henry Martín y 'Chuky' Lozano quedaron fuera de la lista de convocados de 'Vasco' Aguirre para la Nations League. (Foto: Especial El Financiero)

¿Contra quién es el tercer partido de México en la Copa Oro 2025?

México es segundo del grupo A, con tres puntos, los mismos que Costa Rica, primero por su mejor diferencia de goles, y a quien enfrentará la Selección en la última jornada de esta fase de grupos.

Cabe señalar que el entrenador actual del cuadro ‘tico’ es Miguel ‘Piojo’ Herrera, seleccionador mundialista con México en el Mundial de Brasil 2014, en el que Países Bajos echó al ‘Tri’ luego de un polémico penal de Rafa Márquez sobre Arjen Robben.

Herrera estaba considerado para liderar a México en Rusia 2018 pero una pelea en un aeropuerto con el comentarista Christian Martinoli lo hizo perder el cargo como entrenador de la Selección Mexicana.