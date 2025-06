Así detuvieron a Omar ‘Gato’ Ortiz, exportero de Rayados sentenciado por secuestro: ‘Me torturaron 3 días’

Omar ‘Gato’ Ortiz, exportero del Club de Fútbol Monterrey, tuvo una carrera corta, pero polémica dentro del fútbol mexicano e incluso actualmente el ex-guardameta se encuentra cumpliendo una condena en prisión.

Pues tras su breve paso por diferentes equipos de fútbol mexicano y hasta la Selección Nacional, el deportista fue acusado por el secuestro de tres personas, una de ellas Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi.

Motivo por el cual en enero de 2012 fue aprehendido por las autoridades de Nuevo León; una detención que de acuerdo con el ‘Gato’ Ortiz fue violenta y en la cual presuntamente lo obligaron a firmar su declaración de culpabilidad.

¿Cómo fue la detención de Omar ‘Gato’ Ortiz de Rayados?

Omar Ortiz recuerda que su detención ocurrió un miércoles 4 de enero de 2012 a las 8:00 de la noche, cuando personas armadas lo bajaron de su auto, le taparon el rostro y se lo llevaron, según compartió en una entrevista con Saskia Niño de Rivera.

“Personas armadas me bajaron de mi auto, me taparon el rostro, me empezaron a golpear, yo me imaginé que era un secuestro” comentó para el pódcast en el que aseguró que inicialmente no fue llevado a una casa de seguridad.

“No estaba en una casa de arraigo. Desde el día que me agarraron, me taparon el rostro y me sujetaron de las manos”, dijo, El exjugador de los Rayados de Monterrey compartió que en ese momento le presentaron papeles para que firmara.

Omar 'Gato' Ortiz es un exfutbolista; jugaba como portero en Rayados de Monterrey hasta su detención, en 2012. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro / Mexsport)

“Me empezaron a hablar de drogas, armas y dinero, al final me hacen firmar unas hojas, amenazado me dijeron que firmara”, y agregó: “No sé (que firmé). Solamente (sé que dijeron) que yo he participado en secuestros”.

Omar Ortiz también compartió que estuvo detenido tres días antes de que lo presentaran ante las autoridades, por lo que sus seres queridos llegaron a pensar que él estaba desaparecido.

“Ya había sido torturado tres días, estuve desaparecido, mi familia interpuso una denuncia de desaparición ante la procuraduría (...) les dieron la hoja firmada, sellada por la procuraduría y está en el expediente como una prueba a favor de como me levantaron”, dijo.

Omar 'Gato' Ortiz fue procesado junto a otros tres cómplices: Cesar Acosta, Luis Alberto Tamez, y Héctor Eduardo Treviño. (Foto: Especial) (Cuartoscuro)

Finalmente, el 7 de enero de 2012 fue presentado ante las autoridades como responsable de 24 secuestros, entre ellos el del esposo de la cantante Gloria Trevi, recordó.

¿Por qué acusaron a Omar Ortiz de secuestro?

En su momento, Jorge Domene Zambrano, entonces el vocero de seguridad del estado de Nuevo León, informó que Omar Ortiz formaba parte de una banda de secuestradores presuntamente vinculada con El Cartel del Golfo.

El funcionario público explicó que el exarquero se encargaba de señalar a las víctimas y dar sus datos para que el secuestro se pudiera llevar a cabo, de acuerdo con información recogida por ESPN.

El portero Omar Ortiz "El Gato" fue reportado como desaparecido. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Al respecto, Omar Ortiz comentó: “(Dicen) que yo hacía fiestas o iba a las fiestas y que yo ponía a las víctimas, pero la gente que me conoce sabe que yo era fiestero, pero en mi casa”.

Aunque el exportero asegura que las víctimas no lo han acusado directamente del secuestro; comentó en la entrevista: “si estoy aquí, es porque encontraron que soy culpable”.

¿Cuál es la sentencia de Omar ‘El Gato’ Ortiz?

Omar Ortiz permaneció en el Penal de Cadereyta, Nuevo León, desde el 2012 y finalmente se le vinculó con solo 3 secuestros; y fue en 2019 que finalmente recibió una sentencia de 75 años por el delito de secuestro agravado, sin posibilidad de reducir la sentencia.

Así, luego de haber estado en equipos como el Monterrey, de la Liga MX; Necaxa; el extinto Jaguares de Chiapas y hasta la Selección Mexicana, la carrera de Omar Ortiz finalizó de forma abrupta.

'Gato' Ortiz jugó en varios equipos, uno de los más importantes fue en el Monterrey. (Foto: Especial) (EDGAR QUINTANA/Mexsport / EDGAR QUINTANA)

Actualmente, Omar ‘El Gato’ Ortiz sigue en el mismo penal, en el que se ha podido acercar a la religión, que profesa con mucha fe.