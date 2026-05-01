Policías ‘filtraron’ a sicarios del CJNG ruta para asesinar a víctimas; les dictan prisión en Guanajuato

Ocho elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Pénjamo, Guanajuato, fueron vinculados a proceso penal y enviados a prisión preventiva, acusados de su presunta participación en diversos homicidios.

De acuerdo con información oficial, los policías enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio de tres personas.

Las investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado señalan que, el pasado 27 de febrero de 2026, los agentes realizaron labores de vigilancia y seguimiento a tres víctimas dentro del municipio.

¿Cómo policías en Guanajuato revelaron información a sicarios del CJNG?

Presuntamente, los oficiales alertaron a hombres armados sobre la ruta que seguían los afectados. Posteriormente, en un punto de Pénjamo, los agresores interceptaron a las víctimas cuando viajaban en motocicleta y abrieron fuego contra ellas, provocando que cayeran y se impactaran contra una pared.

Según la indagatoria, los atacantes regresaron para rematar a las víctimas, mientras los policías presenciaron los hechos desde su patrulla sin intervenir y desatendieron las solicitudes de auxilio. Tras la agresión, únicamente procedieron a acordonar la zona.

En el lugar murió una persona, mientras que las otras dos resultaron con lesiones graves que requirieron atención médica urgente.

Además, los ocho policías también son investigados por su presunta participación en otro homicidio ocurrido en febrero. En este caso, la víctima habría sido detenida e ingresada a barandilla, mientras que los imputados habrían proporcionado información a terceros para facilitar su ejecución.

Las autoridades presumen que la víctima fue entregada a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ser asesinada.

La detención de los agentes se realizó la mañana del sábado 25 de abril, durante un operativo conjunto en el que participaron agentes de Investigación Criminal, policías estatales y elementos del Ejército. Al momento de su captura, se encontraban en las instalaciones de la corporación, ubicadas en la colonia Los Álamos.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia inicial se llevó a cabo de forma privada el jueves 30 de abril. Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la jueza determinó que existen elementos suficientes para procesarlos e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Los imputados fueron identificados como Marco Antonio “N”, Cecilia Dolores “N”, Israel “N”, Juan Carlos “N”, Mario Alberto “N”, María Trinidad “N”, Juan Luis “N” y Luis Esteban “N”.

La jueza fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, la Fiscalía informó que un noveno policía, presuntamente implicado en uno de los hechos, está en espera de que se resuelva su situación jurídica en una audiencia programada para el 3 de mayo de 2026.

De manera paralela, los agentes procesados también son investigados por su posible participación en un ataque armado ocurrido recientemente, en el que cuatro elementos de la Fiscalía estatal resultaron heridos.

Autoridades municipales señalaron que los policías contaban con varios años de antigüedad en la corporación —con ingresos en 2017, 2018 y 2020— y aseguraron que no tenían conocimiento de posibles vínculos con el CJNG.