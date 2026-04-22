Alcaldesa de León, Guanajuato, renuncia al PAN tras 20 años de militancia: ‘Hizo todo para que me vaya’

‘Han hecho todo para que me vaya’: Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, Guanajuato, anunció este miércoles 22 de abril su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) luego de dos décadas de militancia, al considerar que el instituto político “va en caída libre”.

“Yo ya no siento que sea un espacio donde yo pueda construir, donde yo pueda ayudar”, delacró la alcaldesa en entrevista. León es considerado uno de los últimos bastiones del PAN a nivel nacional, lo que da un peso a la salida de la presidenta municipal.

¿Qué dijo Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, sobre su renuncia al PAN?

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez hizo pública su decisión a través de sus redes sociales, donde señaló que su renuncia responde a la pérdida de rumbo de la dirigencia nacional, así como a lo que calificó como un “ataque sistemático” en su contra y hacia su Gobierno.

“Renuncio porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al municipio de León, uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país”, expresó.

Gutiérrez Campos afirmó que su decisión también obedece a una serie de agravios acumulados dentro del partido.

“Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios y ataques en mi contra. Renuncio porque han convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León, y eso no lo puedo permitir”, señaló.

Pese a su salida del partido, aseguró que continuará enfocada en su labor como alcaldesa. “Seguiré trabajando intensamente, 24/7, para que León siga teniendo el mejor gobierno municipal”, indicó.

Finalmente, agradeció el respaldo de la ciudadanía y adelantó que buscará continuar con su proyecto político.

“Agradezco su apoyo, su confianza y el cariño que me demuestran cada día en mi andar por la ciudad. Sé que viene algo más grande, por eso hoy damos un paso al frente para seguir poniendo al centro de todo a la gente, con un gobierno humano, cercano y de resultados”, concluyó.