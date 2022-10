Ricardo Sheffield pide ‘perdón’ a alcaldesa de León: ‘Me traiciona mi educación’

Ricardo Sheffield Padilla se disculpó con la alcaldesa de León, Guanajuato, a quien señaló de no poder con el cargo

Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, ofreció una disculpa pública a la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, por cometer en su contra Violencia Política en Razón de Género, durante la campaña electoral del 2021.

A través de un video en sus redes sociales, Sheffield expresó: “quiero aprender, escuchar y ser aliado de las causas feministas. Por eso ofrezco una disculpa pública a Ale Gutierrez y a todas las mujeres de México por mi declaración del año pasado. Mi mayor anhelo es que mis tres hijas crezcan en un mundo libre de violencia de género”.

Lo anterior luego de que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó, el 14 de octubre pasado, la sentencia en contra de Sheffield Padilla y ordenó sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, en este caso por atentar contra la actual alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Fue en mayo del 2021, cuando la entonces candidata del PAN a la Presidencia Municipal de León, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) por las declaraciones que su contendiente, Ricardo Sheffield Padilla hizo en contra de ella frente a los medios de comunicación, en la que el morenista dijo: “Ya sabemos que otros van a gobernar por ella”, “Para todo lo demás habrá otro gobernando”, “Ella va a ser la tesorera si gana, eso es lo único que puede y va a hacer”, “Es lo único que sabe hacer”.

El 27 de septiembre, el TEEG informó que derivado de la impugnación que presentó Sheffield ante la Sala Regional Monterrey (SM-JDC-84/2022) se dejó firme la existencia de la infracción, así como la calificación de la individualización de las faltas establecidas en la sentencia dictada por el TEEG el 14 de julio.

El pasado 27 de septiembre la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ganó en segunda instancia en Sala Regional Monterrey a Ricardo Sheffield, a quien demandó por Violencia Política en Razón de Género.El pasado 14 de octubre, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la sentencia en contra de Sheffield Padilla.

La magistrada presidenta instruyó que una vez que la sentencia quede firme, se registre a Sheffield en la lista de los registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Además de que emitan las medidas de reparación que tienen que emitir.

La respuesta de Sheffield

En un video que hizo público este martes, Ricardo Sheffield, quien es una de las ‘corcholatas’ de Morena para la gubernatura de Guanajuato en el 2024, consideró leve la falta que cometió y que sancionó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Incluso antes de ofrecer disculpas, aclaró que la sanción aplicada en su contra no le impedirá contender por un cargo público en el 2024.

”Se discute en los tribunales mi amonestación por Violencia Política de Género a raíz de mis declaraciones de mayo del año pasado con relación a la entonces candidata a la Presidencia Municipal de León y aunque se trata de una conducta leve que no impide mi participación en las elecciones del 2024 y además de que aún no se ha resuelto de manera legal, quiero aprovechar que varios medios de comunicación han tratado el tema para externar mi opinión”.

”No se trata de una excusa, soy un hombre del siglo XX al que todavía le traiciona su educación, por eso me corresponde aprender de mis errores, de escuchar y de construir por supuesto en su momento acataré la sentencia y en su caso los próximos días publicaré la disculpa formal y demás medidas que me fueran impuestas”.

Al tiempo, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos afirmó que la disculpa de Ricardo Sheffield por sí misma no constituye una reparación del daño moral por el cual interpuso la denuncia. ”No se trata de mí, a título personal, se trata de visibilizar la violencia hacia todas las mujeres. Y lo que yo estoy buscando es que cada vez haya menos desigualdad, y hemos visto este tipo de violencia manifestado de diferentes formas. Me va a dejar satisfecha que no haya este tipo de actos”, señaló la panista.