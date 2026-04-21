PAN y Morena chocan por pedir que funcionarios de Chihuahua comparezcan sobre la presencia de agentes de EU

La senadora del PAN, Lilly Téllez se manifestó, con un megáfono, en contra de la solicitud para llamar a comparecer a la mandataria y al fiscal de Chihuahua [Fotografía. Cuartoscuro]

Las discusiones en el Senado se tensaron luego de que legisladores de Morena solicitaron la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, y del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para esclarecer posibles responsabilidades en torno a la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en ese estado.

El tema se llevó al Pleno del Senado, con la finalidad de determinar si hubo violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional por la presencia de dos agentes de Estados Unidos en el operativo, quienes fallecieron el 19 de abril en un accidente automovilístico tras participar en dichas acciones, junto a Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La confrontación en el Senado la protagonizó la legisladora panista Lilly Téllez, quien al final de la sesión interrumpió, con un megáfono, el discurso del senador de Morena, Enrique Insunza Cázares, para respaldar la solicitud de comparecencia de los funcionarios de Chihuahua.

¿Qué dijo Lilly Téllez durante la sesión en el Senado?

Mientras el senador morenista hablaba en tribuna, Lilly Téllez se manifestó en contra de la solicitud para llamar a comparecer a la mandataria de Chihuahua. Además, lanzó señalamientos directos contra el senador Adán Augusto López, a quien vinculó con presuntas actividades relacionadas con el narcolaboratorio en Chihuahua.

De igual forma, la senadora panista reiteró los presuntos vínculos de Adán Augusto López con el líder de ‘La Barredora’, Hernández Bermúdez Requena, y pidió la comparecencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para explicar dichos señalamientos.

La legisladora cuestionó desde tribuna la posible relación entre actores políticos de Morena y grupos criminales, además de exigir que se deslinden responsabilidades por lo ocurrido en Chihuahua.

Además, insinuó que los narcolaboratorios localizados en Chihuahua fueron un montaje para responsabilizar a la mandataria estatal, con el fin de proteger una posible candidatura de Andrea Chávez, quien recientemente renunció a su cargo en el Senado.

“¿Qué acaso ese narcolaboratorio y otros en Chihuahua son de ‘La Barredora’ y el senador Adán Augusto López para poder proteger a Andrea Chávez para quedarse con el Estado?... ‘¡Qué se investiga si ese narcolaboratorio es de Adán Augusto López!”, expresó.

¿Qué dijo Enrique Insunza Cázares sobre la comparecencia?

En la tribuna, el senador Enrique Insunza Cázares señaló que el punto de acuerdo no plantea una comparecencia obligatoria, sino una invitación a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para que acudan al Senado a informar sobre los hechos.

El legislador explicó que esta invitación forma parte de las facultades del Senado en materia de política exterior, con el objetivo de esclarecer posibles violaciones al orden constitucional por la participación de los agentes de EU.

Insunza Cázares sostuvo que la intención es que los funcionarios aporten información para esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades, al tiempo que llamó a que el debate se conduzca con apego a la legalidad y a las instituciones.

Sobre dicha solicitud, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que cualquier comparecencia debe seguir el proceso legislativo correspondiente, por lo que consideró necesario que el tema se analice dentro de los cauces institucionales.

El legislador indicó que, hasta el momento, no existe un acuerdo aprobado que obligue a funcionarios a rendir cuentas ante el Senado, por lo que el tema se mantiene en el ámbito del debate político.