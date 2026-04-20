‘México siempre es muy bien recibido en el extranjero’: Sheinbaum sobre su viaje a España

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 20 de abril desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre su viaje a Barcelona.

La gira de la presidenta inició desde el jueves en la noche cuando viajó a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Al llegar, fue recibida por mexicanos y adelantó que llegó con un “mensaje de paz”, por lo que se pronunció en contra de una posible intervención militar en Cuba.

Sheinbaum se reunió con su homólogo de España, Pedro Sánchez, escuchó a mexicanos en Barcelona y también visitó la supercomputadora que forma parte de un proyecto conjunto con México con la creación de ‘Coatlicue’, equipo que servirá para controlar aduanas y servicios de Inteligencia Artificial (IA).

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su viaje a España?: ‘Le fue muy bien a México’

Al iniciar su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum aseguró que su viaje de regreso de España fue “muy largo y cansado”, pero agregó que “le fue muy bien a México”.

“Siempre es muy bien recibido México en el exterior, le fue muy bien a México. Hubo muchas muestras de cariño en el aeropuerto”, afirmó la mandataria.

¿Les ‘caerá’ el SAT a gasolineros que venden diesel caro?

Claudia Sheinbaum advirtió que “revisará con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” por qué todavía hay gasolineras que venden caro el litro del diésel a pesar del acuerdo alcanzado con gasolineros.

“No hay razón de ser para los altos precios del diésel. Ahora estamos con lonas, pero se hará la revisión con el SAT de por qué están altos los precios”, aseguró.

La presidenta Sheinbaum adelantó que mañana tendrá una nueva reunión con gasolineros para continuar con la reducción de costos en los combustibles.

Además, Profeco informó que durante la primera semana de revisión se colocaron 14 lonas en estaciones donde no se respeta el precio ‘tope’ del diésel.

Sheinbaum se reunirá con representante comercial de EU por revisión del T-MEC

La presidenta Sheinbaum también adelantó que se reunirá a las 10:00 horas con Jamieson Greer, representante de Estados Unidos, para continuar con la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

“Llegó el representante de Estados Unidos para ver lo de los Tratados Comerciales. Viene él, su equipo, como parte de los trabajos de la revisión del T-MEC”, dijo la mandataria.

Sheinbaum explicó que se trata de reuniones de seguimiento, las primeras se hicieron en Washington y ahora se harán en México.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’