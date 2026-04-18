Sheinbaum ‘escucha’ a mexicanos en Barcelona: ‘Fue muy lindo conocer sus testimonios’

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este sábado con connacionales residentes de España en el consulado de Barcelona, luego de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Al salir del encuentro con las y los mexicanos, comentó que le compartieron sus historias de vida que los llevaron a vivir en España, principalmente por trabajo o estudios.

“Fue muy lindo conocer todos los testimonios de ellos y lo orgullosos y orgullosas que se sienten de México”, dijo a los medios de comunicación.

En sus redes sociales se difundió un video de menos de un minuto, con diferentes fragmentos del encuentro con los connacionales.

En su gira por España se contempla que la mandataria visite el domingo el Centro Nacional de Supercomputación, donde se reunirá con académicos y funcionarios. Posteriormente, volverá a México.

Sheinbaum ‘resana’ relaciones con España tras años de distanciamiento

La visita a España por parte de la jefa de Estado promete marcar un antes y un después de la relación.

Se reunió con Pedro Sánchez, presidente de España, con quien dialogó por casi una hora, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia EFE.

Los mandatarios hablaron sobre la situación global, la relación entre México y la Unión Europea y la intención de ambos por fortalecer los vínculos culturales, económicos y sociales.

Además, Sheinbaum dijo que abordaron la polémica sobre la Conquista y que expuso a Sánchez la importancia del reconocimiento histórico para México. Habría destacado la grandeza de las civilizaciones originarias antes de la llegada de los españoles.

Reveló que propuso a México para ser la sede de la Cumbre para el 2027 e invitó a Sánchez para viajar al país.

Sheinbaum viaja a España tras reconocimiento de abusos por Felipe VI

La visita de Sheinbaum Pardo a España ocurre semanas después de que el rey Felipe VI reconociera que durante la Conquista hubo “mucho abuso”.

Aunque no ofreció una disculpa por los hechos, fue considerado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un avance en el reconocimiento histórico y provocó un acercamiento distinto en el último año.

Recordar que ambos gobiernos negaron que hubiera una crisis en su relación, pese a las evidentes diferencias.

Sheinbaum se reúne con otros jefes de Estado

Durante la Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; y Yamandú Orsi, de Uruguay.

Sobre lo que discutió y habló con sus homólogos no se ofrecieron detalles al respecto, pero se espera que haya una comunicación.