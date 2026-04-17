Sheinbaum en la ‘Madre Patria’: Esta fue la ruta del viaje de la presidenta a Barcelona

Sheinbaum admitió que es tiempo de un acercamiento con España después de los años de tensión vividos durante la administración de AMLO

¡Progresistas, reúnanse! Claudia Sheinbaum ya está en Barcelona para la que es oficialmente la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento que también representará un primer acercamiento del Gobierno de México con España tras años de tensiones.

“Me parece que es un momento para seguir dialogando (...) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial”, dijo Sheinbaum en su ‘mañanera’ del jueves 16 de abril.

La decisión de Claudia Sheinbaum de ir a Barcelona marca el primer viaje de una mandataria mexicana desde aquel que Enrique Peña Nieto hizo en 2018, último año de su Gobierno.

¿Cómo fue el viaje de Sheinbaum a España?

Rosa Icela Rodríguez, quien dirigió la ‘mañanera’ de este viernes en sustitución de la presidenta, explicó que Claudia Sheinbaum voló a España desde la noche del jueves 16 de abril.

El reportero Israel Aldave informó que Claudia Sheinbaum hizo una escala de dos horas en Madrid, capital de España, antes de su vuelo final hacia la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona en la que espera reunirse con varios líderes latinoamericanos.

La presidenta de México aclaró esta semana que la IV Cumbre en Defensa de la Democracia no se trata de un movimiento antagonista al republicano Donald Trump.

“Nosotros al presidente Trump, como presidente de los Estados Unidos, lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero esa es otra cosa. Entonces, no es una reunión ‘anti-Trump’”, puntualizó el jueves 16 de abril.

El viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum fue informado al Senado de la República. De acuerdo con el oficio, el tour de la mandataria concluirá el proxímo domingo 19 de abril.

Esta es la agenda de Claudia Sheinbaum en Barcelona

La presidenta de México comentó que además de la reunión bilateral con Pedro Sánchez, buscará encuentros con Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, mandatario de Uruguay, y con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.

También se verá con Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Mia Mottley, primera ministra de Barbados. De acuerdo con información del Gobierno de México, en algún punto de su gira, la presidenta Sheinbaum se reunirá con una comunidad de mexicanos residentes en Barcelona.

El domingo 19 de abril, último día de su gira, la presidenta de México visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios.