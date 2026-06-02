¿Apagón total de tu celular?: Estos son los servicios que sí funcionarán a pesar de no registrar tu línea

México comenzó a aplicar de forma obligatoria el registro de líneas de telefonía móvil y la fecha límite es el 30 de junio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) precisó que a pesar de no registrar la línea telefónica en la fecha límite todavía habrá aplicaciones o servicios que será posible utilizar.

“Si al 30 de junio por alguna circunstancia no llevamos a cabo el proceso de vinculación, lo que instruye la Ley es que las líneas van a ser suspendidas o deshabilitadas temporalmente”, dijo Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, en entrevista radiofónica.

Dicha suspensión será temporal debido a que cuando la línea quede registrada, también será activada nuevamente.

Sin embargo, las líneas suspendidas solo funcionarán para servicios básicos como recibir la alerta sísmica en celulares, llamar al 911 o ponerte en contacto con el operador para el registro de la línea.

¿Qué servicios dejarán de funcionar si no registro mi línea telefónica?

Tras no registrar la línea telefónica móvil, el servicio quedará suspendido temporalmente. Eso significa que no será posible realizar o recibir llamadas y tampoco mensajes debido a que el número vinculado se mantiene ‘cancelado’.

Otra de las consecuencias es que se perderá el acceso a algunas aplicaciones, sobre todo si utilizas la verificación por mensaje de texto.

“Recuerda que si no registras tu línea celular, perderás acceso a diferentes aplicaciones, incluidas las de mensajería instantánea, de bancos y algunas de la CDMX”, explica la CRT en sus redes sociales.

La principal consecuencia para los usuarios es que quedarán incomunicados hasta que registren su línea. Algunas de las aplicaciones que dejarán de funcionar son:

¿Habrá prórroga para el registro de líneas telefónicas?

La fecha límite para el registro de las líneas telefónicas es el próximo 30 de junio y la CRT advirtió que no habrá ningún tipo de prórroga.

“No tenemos sobre la mesa llevar a cabo alguna prórroga porque es un plazo establecido en la Ley. De ahí la importancia de que a más tardar el 30 de junio se realice este proceso”, agregó Ricardo Castañeda en entrevista.

El director general de Política Regulatoria de la CRT precisó que es una de las estrategias para combatir la extorsión y fraudes, a pesar de que los usuarios dudan de la seguridad de sus datos personales.

“Tenemos confianza en que vamos a alcanzar la meta porque es un comportamiento común en este tipo de situciones de que en los últimos días o semanas se registra un incremento de la vinculación. Es común que en los últimos días de los trámites esto se acelera”, afirmó.