Acta de nacimiento certificada: ¿Qué es la Llave MX y por qué ahora es obligatoria para el trámite?

La Llave MX ahora es obligatoria para consultar y descargar el acta de nacimiento certificada en línea.(Fotoarte El Financiero)

¿Necesitas hacer un trámite y sacer tu acta de nacimiento certificada? Lo primero que debes saber es que en este 2026 ya es obligatorio contar con una cuenta Llave MX para poder consultarla e imprimirla en formato digital. Pero, ojo, porque el costo para descargarla varía según la entidad.

Este cambio forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para digitalizar los servicios públicos y unificar los accesos a trámites oficiales a través de la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil, donde también están disponibles otros documentos como el acta de matrimonio y el acta de defunción.

La modificación entró en vigor en agosto de 2025, cuando el Registro Civil Nacional centralizó todos estos servicios en un portal único y estableció que, para obtener el documento —sobre todo si se trata de una copia certificada con validez legal— es necesario ingresar con Llave MX.

¿Qué es la Llave MX y por qué sirve?

La Llave MX es la identidad digital única del Gobierno de México, que permite a los ciudadanos acceder a múltiples trámites y servicios federales en línea.

Funciona con un usuario y contraseña, y está vinculada a datos y documentos personales como la CURP Biométrica, esto con el fin de reducir fraudes y suplantaciones de identidad al garantizar que solo el titular pueda acceda a sus documentos.

Este requisito obligatorio aplica no solo para el acta de nacimiento, sino también para otros trámites públicos como citas, pagos electrónicos y descarga de documentos oficiales a través de plataformas oficiales.

Cómo crear una cuenta Llave MX (paso a paso)

Para poder acceder a tu acta de nacimiento certificada en línea, lo primero es crear una cuenta en la plataforma Llave MX. El proceso de registro es gratuito y se realiza desde el sitio oficial de la plataforma:

Ingresa a la página de Llave MX (www.llave.gob.mx) y selecciona “Crear cuenta”. Escribe tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y completa el captcha de seguridad. Si la CURP es correcta, el sistema autocompletará algunos de tus datos personales. Captura tu código postal, correo electrónico y número de teléfono. Elige una contraseña segura, lee y acepta el aviso de privacidad y completa el captcha. Presiona “Finalizar” y tu cuenta Llave MX quedará registrada para su uso en múltiples trámites digitales.

¿Cómo puedo obtener una copia certificada de mi acta de nacimiento?

Con tu cuenta Llave MX activa, puedes solicitar tu acta de nacimiento certificada en línea a través del portal oficial del Registro Civil. El proceso es el siguiente:

Ingresa al portal único del Registro Civil con tu cuenta Llave MX. Elige la opción de “Actas de Nacimiento” y captura tu CURP junto con datos de filiación requeridos. Confirma que los datos personales mostrados sean correctos. Realiza el pago correspondiente al costo de la copia certificada según tu estado de nacimiento. Una vez aprobado el pago, podrás descargar el acta en formato PDF, imprimirla en hoja blanca tamaño carta y utilizarla ante autoridades competentes.

Costo del acta de nacimiento certificada por estado

Los precios del acta de nacimiento certificada digital no son iguales en todo el país, ya que cada gobierno estatal fija su propio costo. Según la entidad, estos pueden ir desde menos de 70 pesos hasta más de 200 pesos.

Algunos ejemplos de costos:

Ciudad de México : aproximadamente 94 pesos.

: aproximadamente 94 pesos. Jalisco : cerca de 95 pesos.

: cerca de 95 pesos. Nuevo León : alrededor de 68 pesos.

: alrededor de 68 pesos. Yucatán: uno de los costos más altos con 229 pesos.

Estos montos pueden pagarse directamente en línea con tarjeta o mediante formatos para bancos autorizados. El acta de nacimiento certificada tiene validez ante autoridades municipales, estatales y federales, siempre que se imprima con el sello digital correspondiente desde el portal oficial.