Registro de celulares 2026: ¿Qué pasa con tu número si NO haces el trámite antes de junio?

Para conservar tu línea telefónica, puedes registrarla con tu CURP biométrica en línea o de manera presencial.(Cuartoscuro).

Desde el 9 de enero los usuarios de telefonía móvil deben registrar sus celulares en México. El objetivo es combatir el mal uso que se le puede dar a un smartphone; la acción forma parte del plan contra la extorsión.

Para conservar tu línea telefónica, puedes registrarla con tu CURP biométrica y tienes hasta finales de junio del 2026. Hay dos modalidades: en línea y presencial.

Pero, ¿qué pasa si no registras tu número telefónico con tus datos personales?

Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), explicó en entrevista radiofónica, que en caso de no registrar tu línea, se enviarán recordatorios semanales, pero si después de la fecha límite no se ha realizado el proceso de vinculación, se hará una suspensión temporal del servicio.

Es decir, tu número telefónico no se perderá, quedará suspendido de manera temporal, hasta que hagas el registro de los usuarios de compañías como Telcel, Movistar o AT&T.

Desde tu teléfono solo podrás:

Recibir alertas de emergencia en caso de sismo.

Realizar llamadas de emergencia.

Comunicarte con el proveedor de telefonía para realizar el registro.

“La finalidad es eliminar el anonimato que existe en la gran mayoría de las líneas telefónicas que no están vinculadas a ningún usuario”, abundó Castañeda.

Además, en la publicación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación, consta “toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911”.

En un futuro, cuando compres un chip, al momento de que insertes la tarjeta SIM, recibirás un mensaje de texto para entrar a la plataforma y dar de alta la nueva línea en el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en México.

Registro de celulares 2026: ¿Cómo hacerlo de manera presencial?

Ve a un centro autorizado de la compañía telefónica con la que tienes tu línea celular.

Lleva una identificación oficial vigente con fotografía como tu INE, pasaporte o la nueva CURP Biométrica.

Revisará un aviso de privacidad, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Una vez que presentes los documentos, la compañía validara tu identidad.

También verificará la CURP .

. La compañía te informará la validación de identidad y procederá con la vinculación.

Registro de celulares 2026: ¿Qué documentos necesito?

Las personas que registren su línea necesitan alguno de estos documentos vigentes: