Pasaporte mexicano 2026: ¿Cuál es el precio actualizado y quiénes tienen descuento de 50% en el trámite?

Desde la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se tramita la cita para obtener el pasaporte mexicano 2026.

¿Uno de tus propósitos para este año es viajar? Entonces tramita o renueva tu pasaporte mexicano este 206. Además, hay buenas noticias porque algunas personas tendrán descuento de hasta 50 por ciento.

Estos son los costos del pasaporte a partir del 1 de enero:

Vigencia de 1 año : 920 pesos.

: 920 pesos. Vigencia de 3 años: 1, 795 pesos.

Vigencia de 6 años: 2, 440 pesos.

2, 440 pesos. Vigencia de 10 años: 4, 280 pesos.

El descuento de 50 por ciento aplica para los mayores de 60 años y personas con discapacidad, por lo que los precios quedan así:

Vigencia de 1 año: 460 pesos.

Vigencia de 3 años: 900 pesos.

900 pesos. Vigencia de 6 años: 1, 220 pesos.

Vigencia de 10 años: 2, 140 pesos.

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

El primer paso para tramitar el pasaporte mexicano 2026 es agendar una cita a través del siguiente enlace.

Como parte de la verificación de datos, será necesario presentar acta de nacimiento e identificación oficial vigente.

En el caso de la renovación del pasaporte, también se realiza cita y además de los documentos mencionados, también será necesario presentar el pasaporte anterior.

En la página del sistema de citas para tramitar el pasaporte será necesario crear o ingresar tu cuenta Llave MX con un correo electrónico y contraseña.

Tras haber ingresado te mostrará las oficinas consulares con citas disponibles para que acudas a la más cercana o a la que tenga la fecha más próxima, según tus necesidades.

La confirmación de la cita te llegará al correo electrónico que registraste junto con tu folio, fecha, hora, lugar y lista de documentos a presentar.

Luego de agendar la cita será necesario hacer el pago y presentar el comprobante. El depósito se hace en los bancos que se muestran en la página.

La recomendación es realizar el pago en alguna sucursal bancaria al menos un día antes de la cita para así entregar el comprobante junto con los documentos que te solicitarán.

¿Cuánto tiempo tardan en entregarme el pasaporte mexicano 2026?

La persona interesada debe acudir el día de la cita a la oficina consular para la entrega de documentos, toma de fotografía y ahora también la incorporación de datos biométricos.

El pasaporte se entrega el mismo día de la cita tras haber cumplido con todos los requisitos mencionados, incluido el pago de derechos.

Según el aforo de la oficina consular te llamarán por tu nombre para entregarte el documento en ventanilla y verificar que los datos estén correctos.