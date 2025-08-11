¿Necesitas la CURP Biométrica? Así puedes tramitar tu acta de nacimiento por internet, ¿cuánto cuesta?

El trámite del acta de nacimiento ya se puede realizar en línea en el sitio web oficial del Registro Civil.

Se acerca el regreso a clases 2025. El inicio de un nuevo ciclo escolar representa trámites, papeleo y la búsqueda de documentos, que guardaste tan bien que ya no sabes dónde están.

Uno de los documentos esenciales es el acta de nacimiento, ya que permite identificarte y es imprescindible hasta para el trámite de la nueva CURP Biométrica.

A partir del pasado 1 de agosto, el trámite del acta de nacimiento cambió, permitiendo que los ciudadanos lo realicen de manera digital y sin la necesidad de filas o trámites presenciales.

En esta guía, te explicaremos detalladamente cómo tramitar tu acta de nacimiento por internet en México, el costo del trámite y los pasos a seguir para obtener ese documento.

¿Por qué es importante el acta de nacimiento?

El acta de nacimiento acredita la identidad de una persona. Ente los datos que incluye se encuentran: nombre, género, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, así como la filiación con sus padres o tutores.

Es fundamental para realizar otros trámites, como obtener la credencial del INE, inscribirse en escuelas, acceder a programas sociales y abrir cuentas bancarias.

Por ello, es crucial que todos los mexicanos tengan acceso fácil y rápido a este documento.

El trámite del acta de nacimiento ya se puede realizar por internet en la página oficial del Registro Civil. (Cuartoscuro/Margarito Pérez Retana)

¿Cuáles son las ventajas de tramitar el acta de nacimiento por internet?

Eliminación de filas y burocracia: El nuevo sistema permite a los ciudadanos evitar largas esperas en las oficinas del Registro Civil. Accesibilidad: El trámite del acta de nacimiento puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, facilitando el acceso a quienes se encuentran en el extranjero. Costo y validez: El acta de nacimiento digital tiene la misma validez que la versión impresa, siempre que se imprima en hoja blanca tamaño carta. Seguridad: Las copias digitales incluyen códigos electrónicos que garantizan su autenticidad, protegiendo así la información personal de los ciudadanos.

Pasos para tramitar tu acta de nacimiento por internet

Esta es una guía paso a paso para obtener tu acta de nacimiento digital a través de la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil.

Accede al portal oficial del Registro Civil en www.miregistrocivil.gob.mx.

Regístrate o inicia sesión : Necesitarás una cuenta Llave MX, la plataforma que te permitirá realizar trámites en línea. Si no tienes una cuenta LlaveMX, puedes registrarte en menos de cinco minutos, solo debes proporcionar tu CURP, correo electrónico, número de teléfono y crear una contraseña segura.

: Necesitarás una cuenta Llave MX, la plataforma que te permitirá realizar trámites en línea. Si no tienes una cuenta LlaveMX, puedes registrarte en menos de cinco minutos, solo debes proporcionar tu CURP, correo electrónico, número de teléfono y crear una contraseña segura. Localiza la sección Acta de Nacimiento : Una vez dentro del portal, busca la opción correspondiente y selecciónala para solicitar una copia certificada.

: Una vez dentro del portal, busca la opción correspondiente y selecciónala para solicitar una copia certificada. Ingresa tus datos personales: Deberás proporcionar tu CURP y otros datos personales, coo nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

Deberás proporcionar tu CURP y otros datos personales, coo nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. Revisa la vista previa: Verifica que todos los datos sean correctos en la vista previa del documento. Si encuentras algún error, deberás solicitar la corrección antes de continuar.

Verifica que todos los datos sean correctos en la vista previa del documento. Si encuentras algún error, deberás solicitar la corrección antes de continuar. Selecciona tu método de pago: El costo de la copia certificada del acta de nacimiento varía según el estado y se debe pagar en línea con tarjeta o mediante un formato de pago para bancos autorizados.

varía según el estado y se debe pagar en línea con tarjeta o mediante un formato de pago para bancos autorizados. Descarga tu acta de nacimiento: Una vez que se haya procesado tu solicitud y se haya realizado el pago, podrás descargar el acta de nacimiento en formato PDF. Imprímela en hoja blanca tamaño carta y conserva una copia digital.

Costos del acta de nacimiento digital en 2025

Los costos de una copia certificada del acta de nacimiento varían dependiendo del estado en que se tramitan. Estos precios están vigentes en la actualidad:

Ciudad de México : 94 pesos

: 94 pesos Baja California : 243 pesos

: 243 pesos Estado de México : 69 pesos

: 69 pesos Jalisco : 95 pesos

: 95 pesos Puebla : 160 pesos

: 160 pesos Quintana Roo : 54 pesos

: 54 pesos Veracruz : 199 pesos

: 199 pesos Yucatán: 229 pesos

Es recomendable verificar el costo específico en el portal oficial antes de realizar el pago.

¿Qué hacer si no puedes descargar tu acta de nacimiento en línea?

Si encuentras dificultades para descargar tu acta de nacimiento, es posible que tu acta no esté digitalizada. En este caso, puedes solicitar al gobierno que realice la digitalización. Para ello, debes enviar un correo electrónico al Registro Civil de tu entidad, solicitando la incorporación de tu acta y adjuntando imágenes escaneadas de tu acta de nacimiento y tu CURP.

Tramitar tu acta de nacimiento por internet en México es un proceso mucho más accesible y eficiente. Desde la comodidad de tu hogar, puedes obtener este documento esencial sin tener que lidiar con la burocracia tradicional.

Si necesitas más información, visita el portal oficial del Registro Civil y sigue los pasos indicados.